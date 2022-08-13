Başkan Aras’tan ödülleri toplayan Şehir Tiyatrosu’na ziyaret
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Uluslararası Emek ve Başarı ödüllerini ile Özdemir Nutku Uluslararası Tiyatro Ödülleri’ne damga vuran Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun yönetici ve sanatçılarını tebrik etti.
Muğla’da Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu yönetici ve sanatçılarıyla bir araya geldi. Nurol Kültür Merkezi’nde Şehir Tiyatrosu çalışmaları ve yeni sezon hakkında tiyatro yöneticileri ve sanatçılarla fikir alışverişinde bulunan Başkan Ahmet Aras, sanatın her dalında Bodrum’un bir marka olma yolunda hızlı adımlarla ilerlediğini ifade etti.
Bu çalışmaların Bodrum’a gönül veren sanatçılar ve sanat dostlarıyla çok iyi noktalara geleceğini belirten Başkan Aras, tüm ekibi aldıkları ödüller dolayısıyla kutladı. Yeni sezonda da başarılarının devam edeceğine inancının tam olduğunu söyleyerek verdikleri emekler dolayısıyla herkese teşekkür etti.
TİYATRO EKİBİNE BİR ÖDÜL DAHA
Ege Tiyatrolar Birliği’nin 3. kez düzenlediği Özdemir Nutku Uluslararası Tiyatro Ödülleri Gecesinde, Işık Tasarımcısı Murat Uzun, Kocasını Pişiren Kadın oyunu için yaptığı tasarım ile ödülün sahibi oldu.
Geçtiğimiz aylarda Yeni Tiyatro Dergisi’nin 9. kez düzenlediği Uluslararası Emek ve Başarı ödülleri gecesinde ise Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu 5 ödülü birden hak etmişti. Kocasını Pişiren Kadın oyunu ile Jüri Özel Yönetmen Ödülü Filiz Çevik Tan’a, Yılın En İyi Yardımcı Kadın Oyuncusu Ödülü Cansın Türkdoğan ve Ziba Türk Ateş'e, Uçurtmanın Kuyruğu oyunu ile Yılın En İyi Performansı Erkek Oyuncu Ödülü Yerkan Kahraman ve Barış Hayta’ya verilmişti.
Sezonu 6 ödülle taçlandıran Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi, yeni sezona yine keyifli oyunlarla girmek için hazırlanıyor.
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