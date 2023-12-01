Başkan Arda: Devlet el koysun temizlesin

Yayınlanma: 01.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 01.12.2023 - 03:00

İzmir’in Çernobil’i olarak bilinen Gaziemir’deki nükleer atıkların hâlâ temizlenmemesine Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda tepki gösterdi. Dört buçuk yıllık görev sürecinde ilçeye yaptığı hizmetleri kamuoyu ile paylaşan Arda, 16 yıldır temizlenmeyen nükleer atıkların ülkeye nasıl girdiğinin hesabının hiç kimse tarafından sorulmadığını ifade etti.

Başkan Arda, “Bu işin arkasında çok büyük paralar döndüğünü, nükleer atıkları hiç kimse kendi ülkesinde istemediği için başka ülkelere üste para vererek soktuklarını duyuyoruz. Bu işin mafyasının olduğu söyleniyor.

Atıkların Türkiye’ye, İzmir’e, Gaziemir’e nasıl geldiğinin ortaya çıkması gerekiyor” dedi. Şikâyetlerin arttığını belirten Arda, “Vatandaşlardan duyduğumuz sağlıkla ilgili sıkıntılar had safhada. Sağlık ve Çevre Bakanlıklarının hiçbir çalışması yok. Çağrı yapıyoruz, gelin buraya el koyun. 70 dönüm arazinin sahiplerine, çevreyi kirletenlere verilebilecek en büyük ceza o araziyi kaybetmek olmalı. Devlet buraya el koysun ve temizlesin” dedi. Bir gazeteci ise bölgede 59 yurttaşın kanserden öldüğü ve halen 215 kişinin kanser tedavisi gördüğüne dair sağlık il müdürlüğünden aldığı veriye paylaştı.