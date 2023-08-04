Başkan Arda: Mağduriyetinizi gidereceğiz

Yayınlanma: 04.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 04.08.2023 - 03:00

Bulgaristan başta olmak üzere Balkan ülkelerinden ve Anadolu’nun birçok kentinden göç eden vatandaşların yaşadığı Sarnıç’taki “tapu, ecrimisil ve imar” sorununun çözümü için Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, yurttaşlarla bir araya geldi.

Sarnıç’ın daha planlı ve modern bir görünüme kavuşacağını ifade eden Başkan Arda, bu üç mahallede mania planları nedeniyle yeşil alan olarak görülen konutlara da değindi. Menderes, Hürriyet ve Atatürk mahallelerindeki 93 bin metrekare alanın planlarda yeşil alan olarak görüldüğünü ifade etti.

Arda, “Planda yeşil alan görülen bölgeler bugün konutlarla dolu. Sizler çok uzun yıllar önce bu toprakları satın alarak üzerine ev yaptınız, yaşamlarınızı kurdunuz. Mania kriterleri değiştiği için bu kriterlere uyarak bölgenin planlamasının yeniden yapılmasının mücadelesini vereceğiz. İkinci revizyon planı adı altında bir çalışma başlatmak istiyoruz. Sarnıç’ın sorunlarını biliyoruz, çözümü için gücümüz yettiğinde mücadele ediyoruz. Daha önce tapu sorununun çözümü için nasıl sizlere önderlik ettiysek bugün de bu sorunun çözümü için bir kıvılcım çakıyoruz. Sizlerle görüş alışverişi yaparak, yasalar çerçevesinde imar planlaması yaparak sizlerin bu sorununuzu çözmek, mağduriyetinizi gidermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.