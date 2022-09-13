Başkan Atabay, Didim'de kurulacak olan Osb'yi Meclis'e taşıdı
Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, ilçeye yapılması planlanan su ürünleri organize sanayi bölgesini Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne taşıyarak, “Biz tek başımıza ilçe olarak bununla bugüne kadar mücadele ettik ama gittikçe işin boyutu büyüyor" diyerek destek istedi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı 1'inci Oturumu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay da katıldı.
Toplantıda il genelinde bulunan organize sanayi bölgelerinin sorunlarının görüşülmesi üzerine söz alan Başkan Atabay, Didim'de yapılması planlanan su ürünleri organize sanayi bölgesinin yol açacağı sorunları gündeme getirdi.
Didim Belediyesi ve Millet İttifakı üyesi siyasetçiler tarafından uzun süredir planın durdurulması için mücadele verdiklerini, su ürünleri organize sanayi bölgesinin doğa katliamına yol açacağını söyleyen Başkan Atabay, "Buna Meclis olarak bizim karşı çıkmamız lazım. Biz tek başımıza ilçe olarak bununla bugüne kadar mücadele ettik ama gittikçe işin boyutu büyüyor" dedi.
Başkan Atabay'ın sözleri üzerine meclisin başkanlığını yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, konunun İleriki toplantılarda gündeme alınacağını söyledi.
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