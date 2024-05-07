Başkan Balaban isyan etti: O parayı ben bile almıyorum!

Yayınlanma: 07.05.2024 - 15:42

Güncelleme: 07.05.2024 - 15:42

Manisa’da Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, makamında basın toplantısı düzenledi. Her hafta çarşamba günü yurttaşları makamında ağırlayacaklarını söyleyen Balaban, önümüzdeki günlerde çevreci gönüllülerle birlikte bir kampanya başlatacaklarını, bu kampanyaya kendisinin de katılacağını söyledi. Balaban, “Yunusemre Belediyesi olarak her Cumartesi belediye işçileri, gönüllülerimizle temizlik kampanyası başlatacağız. Öncelikle temizlikten başlayacağız. Bu şehri hep birlikte pırıl pırıl yapacağız. Kampanyayı kısa sürede duyuracağız” şeklinde konuştu.

“O PARAYI BEN BİLE ALMIYORUM!”

Belediye iştiraki MAYEB ve YUNTAŞ yönetimine ilişkin kamuoyunu yanıltanlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıklayan Balaban, “İddia edilen 80 bin TL’yi ben dahi almıyorum. Tasarruf tedbirlerini hayatın her alanında uyguluyoruz. Personel alırken de bu tedbirlere riayet ediyoruz. Sosyal medyada MAYEB’in yönetim kurulu üyeliğini 7’den 15’e çıkarmamız eleştirilmiş. Biz ne yaptıysak savunduk, savunduğumuzu da yaptık. YUNTAŞ’ta da yönetim kurulu üyeliğini 7’den 17’ye çıkardık. Belediye başkanı olarak ben, ekibim ve kadrom olmadan hiçbir şeyi başaramam. Bu belediyede bin 397 gibi yüksek bir rakamda çalışanımız var. Bu çalışanlarımızın 324’ü memur… Sayıştay baş denetçisi olan bir üstadımız var. Bize fahri danışmanlık yapıyor. Dedi ki, ‘sana bir yol göstereyim, personel alımında da yarı yarıya tasarruf yaparsın. Bu da yönetim kurulu yetkisidir. Bunu istediğin sayıda yapabilirsin. Çalıştıracağın arkadaşları yönetim kuruluna al. Yönetimlerin alt birimleri oluyor. Araştırma, planlama, istişare, danışma, hukuk denetim kurulu gibi… Onlara ödeyeceğin tek şey huzur hakkı olur.’ Huzur hakkı 27 bin TL brüt, 21 bin TL nettir. O arkadaşların hepsi de tek tek çalışıyor. O twet atan arkadaş yalan söyleyerek 18 bin TL ile 80 bin TL arasında maaş alacaklarını söylemiş. O arkadaşlarımız 21 TL gibi bir huzur hakkı ücretiyle işlerini yapacaklar. Halkı yanlış bilgilendirmek için paylaşımda bulunan arkadaşla ilgili de gerekli hukuki süreci başlatacağız” dedi.

“İMAR RANTINI KİŞİLER DEĞİL HALK PAYLAŞACAK”

İlçeye en iyi hizmeti yapabilmek için kendisinin oluşturacağı kemik bir kadroyla hareket edeceklerinin altını çizen Yunusemre Belediye Başkanı Balaban sözlerini şöyle tamamladı: “Belediyemizde bin 397 kişi çalışıyor. Bunlardan yollarımızı ayıracaklarımız da olacaktır. Bin 400 kişilik kadroda yüzde 10 kadromuzu kuracağız. Bu kadroyu kurmadığımızda bu belediyeyi istediğimiz gibi yönetemeyiz. AK Parti’ye, partililere de son derece saygılıyım. Eleştirilerimi de AK Parti camiasına mal etmedim. AK Parti’yi direkt hedef almadım. Dedim ki burada bir yanlışlık var. Kendi ekibimizle, kadromuzla çalışmak durumundayız. Bunu da Haziran sonuna kadar adım adım gerçekleştireceğiz. Kimseyi kırmadan, saygıda kusur etmeden, incitmeden yapacağız. Yunusemre’nin imar rantını kişiler değil; belediye ve halk paylaşacak. Halkın yararına olmayan, satmamız gereken yerler varsa onları da satacağız. Bunu da kamuoyuyla paylaşacağım.”