Başkan Böcek’ten İmamoğlu açıklaması: ‘Hesabının kapatılmasını doğru bulmuyoruz’

Yayınlanma: 11.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 11.05.2025 - 04:00

Milyonlarca yurttaşın oylarıyla seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, diplomasının iptal edilmesinin ardından tutuklandı.

İmamoğlu’nun sosyal medya hesabından mesajları ve çağrıları duyurulmaya devam ederken İmamoğlu’nun hesabına erişim engeli getirildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesabına yönelik erişim engeli getirilmesini Cumhuriyet’e yorumladı. Böcek, “Bizler sosyal medyada bütün gençlerimizin, bütün vatandaşlarımızın lehine şeyler söyleriz. Ben bu anlamda, Ekrem Başkanımızın sosyal medya hesabının kapatılmasını doğru bulmuyorum” dedi. Mahkeme kesinleşmediği için İmamoğlu’nun suçlu olarak anılamayacağını belirten Böcek, “Ortada herhangi bir kanıt olmadığı söyleniyor. Bizler bu konulara çok girmiyoruz, bunu genel başkanımız, milletvekillerimiz ve il başkanımız söylüyor. Ama hala adalete güveniyoruz, güvenmek istiyoruz. Kısa zamanda inşallah adalet tecelli edecektir” ifadelerini kullandı.