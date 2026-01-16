Başkan Bozbey'den 'su kesintisi' açıklaması : 'Bypass hattını zamanında yapmasaydık hala devam edebilirdi'

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2026 yılı ilk toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey başkanlığında yapıldı. Gündem maddelerinin ve önergelerin görüşüldüğü oturumda, belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleriyle hesap, kayıt ve işlemlerinin denetimi için oluşturulan Denetim Komisyonu üyeliğine, Mustafa Orkun Gazioğlu, Hakkı Rıza Göksu, Ahmet Alperen Aydın, İbrahim Türkan ve İsmail Şenol seçildi.

Tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutlayarak sağlık ve huzur getirmesini dileyen Başkan Mustafa Bozbey, Bursa’nın turizm sektör temsilcileri ve Büyükşehir Belediyesi bürokratlarıyla birlikte yaptıkları Kuveyt temasları hakkında bilgi verdi. Verimli görüşmeler yaptıklarını dile getiren Bozbey, ilerleyen süreçte Kuveytli yatırımcıların Bursa’ya gelerek görüşmeler yapacağını açıkladı. Geçen sene olduğu gibi bu sene de Balkanlar'da iftar programları düzenleyeceklerini ifade eden Başkan Bozbey, Ramazan ayında 4-5 farklı yerde iftar programının yapılacağını, oradaki belediyelerle yapılan görüşmeler sonucunda etkinliklerin de belirleneceğini açıkladı.

"BURSA BUGÜN SU SORUNUNU YAŞIYORSA, SEBEBİNİ GEÇMİŞ 20 YILDA ARAMALI"

Yaşanan provokasyon olayı hakkında da konuşan Başkan Bozbey, "Tüm meclis üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Toplumdaki gerginliğin dışa vurumuydu. Kendini bilmezliğin de bir tanımıydı. Bir daha bu tür olaylarla karşılaşmamak en büyük dileğimdir. Hiç kimseye bu tür hareketler yapılmasın. Tüm Meclis üyelerini yanımda gördüm. Desteklerini hissettim. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Meclis üyelerinin gündeme getirdiği konular hakkında da açıklama yapan Bozbey, 20 senedir adım atamayanların söz söylemeye hakkı olmadığını belirterek, "Bursa bugün su sorununu yaşıyorsa, sebebini geçmiş 20 yılda aramalıdır. 2011 ve 2014’te DSİ, biten barajın isale hatlarını, arıtma tesislerini, depolarını yapacağını duyuruyor. Nasıl ödeme yapılacağını da açıklıyor. Buna rağmen somut bir adım atılmadı. Sorumlular belli. Biz buna çözüm ürettik. Çalışmaları hızlandırdık. Bypass hattını sağlayarak 1 Eylül’den itibaren 100 bin metreküp su aldık. Bypass hattını zamanında yapmasaydık Bursa’da hala su kesintisi devam edebilirdi. Bilim insanlarının raporları doğrultusunda hareket ediyoruz. Denizi kullanmak gerekiyorsa denizle ilgili hazırlıklar yapmak gerekiyor. Arkadaşlarımıza da talimat verdik, ilk uygulamayı Tirilye’de yapacağımızı açıkladık. Farklı farklı projeleri de yaşama geçireceğiz. 15 Ocak oldu ve Doğancı Barajı’nın doluluk oranı hala yüzde 8. Su tasarrufu önemli" diye konuştu.

"BURSA'DA 1,5 MİLYON ABONENİN YÜZDE 88’İ 12 METREKÜPÜN ALTINDA SU KULLANIYOR"

Katı atık bedellerinin su faturalarına meclis üyelerinin onayıyla yansıtıldığını hatırlatan Başkan Bozbey, "Vatandaş bana da şikayette bulunuyor. Ben de anlatıyorum. Halkımız bilecek. Bursa'da 1,5 milyon abonenin yüzde 88’i 12 metreküpün altında su kullanıyor. Su ücretlerindeki kademe değişikliği kentin büyük kısmını etkilemedi. 12 metreküpü geçince fiyat artıyor. İşlenmiş suyla bahçe sulamayalım. Elbette bunun bedeli yüksek olacak. Tüm belediyelerde bu durumda bedel yüksek. Biz vatandaşımıza hesap vermekten çekinmiyoruz. Şeffaflıktan asla geri durmam. Vatandaşımız, Ekim 2023’te bir asgari ücretle 720 metreküp su kullanabiliyordu. Nisan 2024’te bir asgari ücretle 836 metreküp su kullanabiliyordu. Ocak 2026 itibariyle bir asgari ücretle 843 metreküp su kullanabiliyor" ifadelerini kullandı.

Ulaşım ve altyapı çalışmalarına da değinen Bozbey, şöyle devam etti:

"21 ayda yaptıklarımız belki birçok dönemde yapılmamıştır. Sadece dağ yöresinde bir yılda 160 kilometre yol yaptık. İnegöl’de altyapıyı hemen hemen toparladık. Altyapı cesaret işidir. Altyapıya önem vermezsen üstyapıya ne yaparsan yap görülmez ve ters döner. Hala köylerin altyapı sorunları var. 3-4 yılda köylerdeki su depolarının büyük çoğunluğunu değiştireceğiz. Biz asla algı belediyeciliği yapmıyoruz, yapmayacağız. İznik’te bir muhtar, ’20 yıldır dilenci olduk, yolu yaptıramadık’ dedi. Biz yaptık. Açılışı yapılmadığı için bilmiyorsunuz. Biz sorunların çözümünden yanayız. 21 ayda yapılan çalışmalarla tüm meclis üyeleri gurur duyabilir. Katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum."

Grup sözcüleri de söz alarak geçen günlerde yaşanan provokasyon olayını kınayarak Başkan Mustafa Bozbey’e geçmiş olsun dileklerini iletti.