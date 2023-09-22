Başkan Çalkaya’dan çocuklara eğitim desteği

Yayınlanma: 22.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 22.09.2023 - 03:00

Artan hayat pahalılığı her yönden olduğu gibi eğitim masraflarında da vatandaşların belini büküyor. Her çocuğun eşit eğitim hakkına sahip olması için çalışmalarını sürdüren Balçova Belediyesi de vatandaşların artan eğitim masrafları karşısında zorlanmamaları için geçim sıkıntısı çeken ailelere destek vermeye devam ediyor.

Sistemin nasıl işlediği hakkında bilgi veren Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Ne yazık ki şu anda ülkemizde adaletsiz bir eğitim sistemi var. Biz her yıl yaklaşık 1500 çocuğumuzun okul kıyafetlerini ve kırtasiye ihtiyaçlarını biz karşılıyoruz. Bizim uyguladığımız sistem de çocuklar ailelerinin bu yardımı aldığını bilmiyor. Normal bir mağazadan gidip alışverişini yapıyor. Ürün çeşitliliğini de sağlayarak tek tip bir görüntünün oluşmamasını sağlıyoruz. Bu konuda Meclis üyelerimizin de desteği ile Balçova Belediyesi olarak ailelerimizin yanında oluyoruz” diye konuştu.