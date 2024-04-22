Başkan Cemil Tugay'dan İzmir Valisi Elban'a ziyaret
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban'ı makamında ziyaret etti. Başkan Tugay ve Vali Elban, İzmir'i ileriye götürecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını açıkladı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban'ı makamında ziyaret etti. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nin ardından Vali Elban ile bir araya gelen Başkan Cemil Tugay, bir saati aşkın süre görüştü.
Tugay ve Elban İzmir için iş birlikleri, kenti ileriye götürecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretin sonunda Başkan Tugay, Vali Elban'a günün anısına hediye takdim etti.
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