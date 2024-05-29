Başkan Çiçek’ten hobi bahçesi uyarısı: Yıkılacak!
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, yurttaşları hobi bahçeleri konusunda uyardı. Çiçek, yasa dışı olan hobi bahçelerinin yıkılacağını açıkladı.
Son dönemlerde kamuoyunda dikkat çeken ve her geçen gün artış gösteren hobi bahçeleriyle ilgili İzmir’in Menderes Belediyesi’nden açıklama geldi. Sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda yasaya uygun olmayan hobi bahçelerinin suç teşkil ettiği ve vatandaşların suça ortak olmaması ifade edilirken, yasaya aykırı olan hobi bahçelerinin yıkılacağı bilgisi verildi.
ÇİÇEK’TEN MAĞDURİYET VURGUSU
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, “Menderes’imizde de artış gösteren hobi bahçeleriyle ilgili gerekli denetim ve çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Ne yazık ki hobi bahçesi uygulaması amacının dışına çıkmış durumda. İlçemiz sınırları içerisinde yer alan ve yıkım kararı çıkan tüm hobi bahçelerini yıkacağız. Buradan vatandaşlarımıza sesleniyorum yasaya aykırı olarak yapılan hobi bahçeleri alıp suça ortak olmayın ve mağduriyet yaşamayın” dedi.
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