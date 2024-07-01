Başkan Demir: Yaraları hep birlikte saracağız
Torbalı’da 5 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından kriz masası kuran Torbalı Belediyesi’nde Başkan Övünç Demir, “İhtiyacı olan tüm hemşehrilerimiz mesai saatleri gözetmeksizin bize ulaşabilirler. Yaşanan felaket sonrası yaraları hep birlikte saracağız” dedi.
İzmir’in Torbalı ilçesinin Ayrancılar mahallesinde dün sanayi tipi tüpün patlaması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi de yaralandı. Yaşanan patlamada on binada hasar meydana gelirken Torbalı Belediyesi, bölgedeki ihtiyaçları karşılamak amacıyla kriz masası kurdu.
Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, patlama sonrasında Ayrancılar Mahallesi’nde kurulan kriz masası ile ilgili “Sabahın ilk saatlerinden itibaren çorba dağıtımı, evde bakım hizmet birimimizin sağlık taramaları, taziye çadırları ve hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarımıza, Ayrancılar Mahallemizde devam ediyoruz. Gün içinde hayatını kaybeden hemşehrilerimizi son yolculuklarına uğurlayacağız. İhtiyacı olan tüm hemşehrilerimiz mesai saatleri gözetmeksizin bize ulaşabilirler. Yaşanan felaket sonrası yaraları hep birlikte saracağız” diye konuştu.
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