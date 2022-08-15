Başkan Doğan’dan Merkezefendililere müjde
Denizli’de Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Hemşehrilerimizin günlük yaşamını kolaylaştırmak adına iki mahallemizdeki üst yapı çalışmalarına başlıyoruz” diyerek üstyapı çalışmalarının müjdesini verdi.
Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçede sürdürülen yol çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sevindik ve Sümer Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşların uzun zamandır beklediği üstyapı çalışması başlıyor. Yüzleri güldürecek olan yol çalışmaları ile Merkezefendili vatandaşlara ulaşım kolaylığı ve rahatlığı sağlayacak olan Merkezefendi Belediyesi, iki mahallede dev üstyapı çalışmasını gerçekleştirecek. Mahalle sakinlerinin yaşam standartlarının ve konforunun arttırılması için önemli adımlar atan Merkezefendi Belediyesi, Sevindik Mahallesi’ndeki çalışmalara on gün içinde, Sümer Mahallesi’ndeki çalışmalara ise 29 Ağustos’ta yapılacak ihalenin ardından başlayacak.
“ON GÜN İÇİNDE SAHADAYIZ”
Yapılacak çalışmalar sonucunda öncelikle iki mahallenin olmak üzere Merkezefendi’nin çehresinin değişeceğini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, vatandaşların mağduriyetini gidereceklerini dile getirdi. En kısa sürede çalışmaların tamamlanacağı söyleyen Başkan Doğan, “Haftanın ilk gününe bir müjdeyle başlamak istiyorum. Sevindik ve Sümer mahallelerimizde yapacağımız dev üstyapı hamlesine başlıyoruz. Sevindik’te ihalemiz sonuçlandı. On gün içinde sahadayız. Sümer mahallesi için de ihale tarihimiz 29 Ağustos. Bir ay içerisinde bu mahallemizde de çalışmalara başlamış olacağız. İlçemizin birbirinden güzel bu iki mahallesi, üstyapı çalışmalarından sonra çok daha güzel olacak. Şimdiden tüm hemşehrilerime hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Kadıköy'de bıçaklı kavga: Esnaf, sandalye fırlattı
- 'MHP'yi baraj altı bırakır...'
- Savcı Sayan'ın 'İmamoğlu' esprisi spikeri bunalttı
- Ünlü Twitch yayıncısını Beyoğlu'nda çiçekçi çocuk ısırdı
- Hanife'yi otobüs terminalinde katleden erkek tutuklandı
- Dedesinin kullandığı traktörün altında kalıp öldü
- 'Türkiye dünyada ilk defa sandıkta...'
- Mısır'da kilise yangını: Ölenler ve yaralananlar var
- İzmir'de 8 bin yıllık parmak izi bulundu
- Pakistan’da kamyon yolcu otobüsünün üzerine devrildi
En Çok Okunan Haberler
-
- En başarılı belediye başkanı belli oldu
- Erdoğan ayrıntısı dikkat çekti
- Motorine dev zam yolda
- İş insanı, otel odasında ölü bulundu
- Metronun önüne atladı, vatman son anda durdu
- '2023 seçimleri için yapılan anketlerde...'
- 'Takı' kavgasında ikinci perde
- Arınç'tan dikkat çeken mesaj
- 'İstifa edin gidin'
- KYK'den 'fotoğraf' açıklaması