Başkan Duman: Bir kişi yüzünden 1076 pazarcı mağdur

Yayınlanma: 02.07.2024 - 10:42

Güncelleme: 02.07.2024 - 10:42

Buca Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Duman, Şirinyer Pazar Yeri ile ilgili yaşanan olaylara değinerek, bundan sonraki süreçte de tüm iyi niyetleriyle çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

“KOORDİNASYON HALİNDE ÇALIŞTIK”

Başkan Görkem Duman, pazar yeri kura çekiminde yaşanan olayları ilk ağızdan anlatarak şu bilgileri verdi:

“Pazar yerini bulunduğu alandan biraz aşağıya kaydırmak amacıyla çalışmalarımıza başladık. Bunu ayarlarken pazarcı esnafımız, başkan yardımcılarımız ve zabıta müdürümüz sürekli koordinasyon halinde olarak gerçekleştirdik çalışmalarımızı. Hiçbir şekilde tek başımıza karar almadık. Metro inşaatı nedeni ile pazar alanını hızla taşımamız gerekiyordu. Bu nedenle en iyi çalışmayı yapabilmek için özenle çalıştık. 600 bin nüfuslu bir ilçeye ulaşım hizmeti verecek metro inşaat çalışmasını bekletmemiz uygun olmayacaktı.”

“TEZGÂH SAYISI AYNI KALDI”

Eski Şirinyer Pazar Yeri alanında 1076 tezgâh bulunduğunu söyleyen Başkan Görkem Duman, yeni pazar yeri alanında aynı sayının korunduğunu da belirterek, şunları vurguladı:

”1076 tane tezgâh yine 1076 oldu. 2.5 metreye 2 metre hiç bir şekilde ölçülerde değişme olmadı. Yollar da aynı şekilde. Ancak geçen pazartesi bir takım çığırtkan arkadaşlar, pazarcı esnafımızı yanlış bir şekilde yönlendirdiler ve ardından buraya belediye binası önüne geldiler. Görüşme talebinde bulundular. Aralarında temsilci seçmelerini istedim. Temsilci arkadaşlar ile görüştüm. 10 kişiydiler, geldiler görüştük. Bir takım talepleri oldu, pazara giriş noktalarının artırılması gibi… Ardından otopark ile ilgili talepleri oldu. O taleplerini de İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile görüşerek çözdük. Aydınlatma direkleri ile ilgili istekleri oldu, onu da yaptık. Ayrıca sebze meyve satan esnaf ile tuhafiyeci esnafının bir çizgi ile ayrılmasını talep ettiler. Onu da yaptık. Eksik belge ve vefat nedeniyle bazı iptal edilen tezgâhlar olduğunu söylediler. Burada bir mağduriyet varsa onun da giderileceğini söyledim. Üç gün üst üste görüştük. ‘Perşembe günü kura çekimini gerçekleştireceğiz’ diye karar aldık. Buradan çıktılar, iki saat sonra ortalık yine karıştı. Bir arkadaş var, sürekli ortalığı karıştırıyor. Oda başkanı değil; bu konuda sorumlu değil ama nedense kendisine vazife çıkarmış birisi. 1076 pazarcı esnafımız bu arkadaş yüzünden mağdur. Bu yaşananlar olmasa idi, pazar günü pazarımız kurulacak, pazarcı arkadaşımız da mağdur olmayacaktı. Bu arkadaş devlet memurlarına da görevlerini yaptırmadı. Masayı dağıttı. Bu arkadaş 1076 kişinin hakkına girdi. Biz bütün iyi niyetimizle pazarımızın açılması için çalıştık. Bundan sonra da bütün iyi niyetimizle pazarımızın açılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Pazar yeri ile ilgili sosyal medya üzerinden muhalefet yapmak isteyen arkadaşlarımız oldu. Muhalefet yapmak iyi bir şeydir. Fakat tavsiyem doğru bilgileri alarak muhalefet yapmalarıdır.”