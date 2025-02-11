Başkan Duman, kadın cinayetlerine dikkat çekti: Cezalar yeterli değil

Yayınlanma: 11.02.2025 - 15:50

Güncelleme: 11.02.2025 - 15:50

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, 11 Şubat 2015 tarihinde Mersin’deki okulundan evine dönerken bindiği minibüste katledilen Özgecan Aslan’ı adının yaşatıldığı Buca Belediyesi Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi’nde andı. Türkiye’de kadın cinayetlerinin artarak devam ettiğini söyleyen Belediye Başkanı Görkem Duman, “Cezalar yeterli değil, kadınları koruyan yasalar yeterli değil, eğitim yeterli değil... En kötüsü bu konularda toplum olarak bir adım atıldığını, bir hamle yapıldığını göremiyoruz” diye konuştu.

“YENİ MERKEZLER AÇACAĞIZ”

Merkeze başvuruda bulunan kadın sayısının yüksek olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Görkem Duman, ilçedeki ihtiyaçlar çerçevesinde Gediz, Göksu ve Evka-1 gibi bölgelerde yeni danışma merkezleri açmak istediklerini belirtti. Başkan Görkem Duman, “Bölge taleplerine göre yeni danışma merkezleri kurmayı istiyoruz. Burada yapılan çalışma çok önemli, ilçemizde en az iki tane daha merkez yapmalıyız, üç tane bile olabilir. Yaşanan sıkıntıların en büyük sebebi, kadınlarımızın ekonomik bağımsızlığının olmaması... O nedenle kadınlarımız için hayata geçirdiğimiz meslek edindirme kurslarını önemsiyoruz. Esnaf ve vatandaşlarla yapmış olduğumuz iş birliği ile kadınlarımızın istihdamını da sağlayacağız. Kadınların özgürlüğünü arttırdığımızda ben inanıyorum ki merkezimize başvuran kadın sayısı da azalacaktır” şeklinde konuştu.

“MERKEZİMİZ KADINLARIN UMUTLARINI YEŞERTEN BİR YER OLDU”

Özgecan Aslan’ın isminin yaşatıldığı ve ilçede yaşayan kadınlara sosyolojik, psikolojik ve hukuksal destek verilen Kadın Danışma Merkezi’nde gerçekleştirilen çalışmaların çok kıymetli olduğuna değinen Belediye Başkanı Görkem Duman, “Uzman psikolog ve sosyolog arkadaşlarımızın yanı sıra hukuki açıdan da yüzlerce kadın, ihtiyaç duyduğu desteği merkezimizde alabiliyor. Merkezimizde emek veren, yaşadığı sorunları paylaşmak, çözümler bulmak isteyen kadınların yeniden ayağa kalkmasına olanak sağlayan ve başka Özgecanların bu acı kaderi yaşamaması için mesai veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Merkezimiz sadece bir bina değil, kadınların umutlarını yeniden yeşerttikleri bir yer oldu” dedi.

BİNLERCE KADININ YAŞAMINA DOKUNUYOR

Buca Belediyesi, Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi aracılığıyla binlerce kadının yaşamına dokunuyor. Merkez, psikolojik ve hukuksal danışmanlık ile sosyolojik farkındalık çalışmaları yürütüyor. Merkezdeki uzman sosyolog ve psikologlar, aile danışmanlığı, aile içi iletişim, ebeveyn-çocuk problemleri, boşanma ve etkileri, öfke kontrolü gibi birçok konuda çözüm sağlayıcı bilgiler ile kadınların yanında oluyor.