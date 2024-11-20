Başkan Duman’dan saldırıya uğrayan işçiye ziyaret

Yayınlanma: 20.11.2024 - 10:56

Güncelleme: 20.11.2024 - 10:56

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, geçtiğimiz cumartesi günü Ahmet Piriştina Bulvarı’nda çöp toplarken trafiği aksattıkları iddiası ile çıkartılan tartışmada saldırıya uğrayan temizlik işçisi Tevfik Çınar’ı evinde ziyaret etti. Yaralı işçi Tevfik Çınar’a geçmiş olsun dileklerini ileten Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, olayın kendilerini çok üzdüğünü dile getirdi.

“HER ZAMAN YANINIZDAYIM”

Belediye personelinin toplu iş sözleşmesinin imzalanmasının ardından görevlerine dönerek Buca için canla başla çalışmaya başladığını ifade eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “Özellikle temizlik personelimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Bu süreçte tüm hemşehrilerimizden destek olmalarını ve hoşgörüyle yaklaşmalarını rica ediyoruz. Hem ekonomik krizden hem de toplumda yaratılan kutuplaştırmadan dolayı toplumumuzda bir gerginlik var. Hep birlikte yaşamanın kuralları var. O kurallara da insanların sirayet etmesi ve uyması gerekiyor. Siz orada Bucalılara hizmet verirken, birilerinin gelip bu şekilde davranması kesinlikle kabul edilir bir şey değil. Alnının teri ile evine ekmek götürme mücadelesinde olan bir çalışanımızın böyle bir saldırıya uğraması çok üzücü. Ben her zaman yanınızdayım. Seni iyi gördüm. Bu çok önemliydi benim için” diye konuştu.

“SEFERBERLİK HALİNDEYİZ”

Pırıl pırıl bir Buca yaratma hedefine doğru emin adımlarla yürüdüklerini dile getiren Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “Şu an tam bir seferberlik halindeyiz. Buca'mız için her zamankinden daha büyük bir motivasyonla ve güçle hizmet etmeye devam edeceğiz. Kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın mutluluğu için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

“CANI GÖNÜLDEN ÇALIŞMAYA DEVAM”

Belediye işçisi Tevfik Çınar ise bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Buca için canı gönülden çalışmaya devam edeceklerini söyledi.