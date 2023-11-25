Başkan Erdem: Adalet uygulanana kadar her gün sesimizi çıkarmak zorundayız!

Yayınlanma: 25.11.2023 - 20:34

Güncelleme: 25.11.2023 - 20:34

Uluslararası Kadına Şiddete Karşı Mücadele Günü’nde kadınlar; tüm ülkede kadınlar için sesini yükseltti. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) hazırladığı son Toplumsal Cinsiyet Sosyal Normları Endeksi (GSNI) raporunu paylaşan Bursa'nın Nilüfer Belediyesi dünya çapında insanların yüzde 25’inin, “erkeklerin eşlerini dövmesinin meşru olduğuna inandığını” bildirdi. Bu oranın Türkiye'de ise, yüzde 75'ten fazla olduğu aktarilirken şiddete maruz kalan kadınlar yaşadıklarından hiç kimseye bahsedemediğini ve şiddetle tek başına mücadele etmeye çalıştıkları bildirildi.

"KADINLAR ŞİDDET SONRASI UTANÇ VE SUÇLULUK DUYUYOR"

2004 yılından bu yana kadınlara destek olmak için yoğun hizmet veren Nilüfer Kadın Dayanışma Merkezi’ne başvuru sayısı son yıllarda giderek artıyor bu durum kadınların bilinçlendirme, bilgilendirme ve psiko-sosyol destek çalışmalarıyla zaman içerisinde daha rahat sesini çıkarabildiğini ortaya koyuyor. Kadın Dayanışma Merkezi’nde görevli Sosyolog Merve Yalçınkaya merkezde yaptıkları çalışmaları değerlendirdi, şiddete uğrayan kadınların neden sustuğunu anlattı. Kadınların ilk yaşadığı duygunun utanç olduğunu, benzer bir olayı tekrar yaşama korkusuyla da bunu anlatmaktan korktuklarını ifade eden Yalçınkaya, şunları söyledi: “Kadınlar maruz kaldıkları şiddet sonrası genellikle yoğun utanç ve suçluluk duygusu ile karşı karşıya kalıyor. Kötü bir şey yaşadığımızda öncelikle ‘bunun neyin cezası’ olabileceğini sorguluyoruz. Toplumsal normların, gelenek göreneklerin çoğunun odağında kadın ve kadın bedeni olduğunu düşünecek olursak, şiddete maruz kaldığımızda önce kendimizi suçlamamız da kaçınılmaz oluyor. Yine bu bağlamdan baktığımızda; kim suçunu afişe etmek ister ki! Kadınlar da ilk olarak bu sebeple suçluluk ve utanç sonucu yaşadığı şiddeti kimseyle paylaşamıyor.”

"EN YAYGINI PSİKOLOJİK ŞİDDET"

Yalçınkaya, kadıların kendisine inanılmama kaygısı, güvensiz yaşam alanları, açıkladıktan sonra tekrar şiddete maruz kalma hatta öldürülme korkusu gibi birçok nedenle kadınlar şiddet sonucu hiçbir destek mekanizmasına başvurmadıklarını söyledi. Yalçınkaya şöyle devam etti: “Bir başka neden ise kol kırılır yen içinde kalır algısı. Bize başvurduklarında kadınlar tek bir şiddet türüne maruz kalmıyor. En yaygını psikolojik şiddet diyebiliriz aslında. Cinsel şiddet ise kadınların anlatmakta en çok zorlandığı şiddet türü… Kadınların en sık talep ettikleri durum, güvenli yaşam alanları ve tabii ekonomik kaygılarının giderilmesi…”

BAŞKAN ERDEM: ŞİDDETE KARŞI SUSANLAR DA SUÇLU

“Şiddeti kapımızdan içeri sokmuyoruz” diyen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Gün geçtikçe büyüyen bu şiddet karşısında elbette elimiz kolumuz bağlı durmuyoruz ve durmayacağız. Şiddete karşı susanlar da en az şiddeti uygulayanlar kadar suçludur. Bu ülkede adalet gerçek anlamda uygulanana kadar her gün sesimizi çıkarmak zorundayız. Kadına yönelik her türlü şiddetin karşısında, kadınların mücadelelerinin yanındayız. Şiddetten ve ayrımcılıktan uzak bir yer inşa etme hedeflerimiz belediye çatısı altında hazırladığımız Kadına Yönelik Şiddete Karşı Politika Rehberimizde en ince ayrıntısına kadar yer alıyor. Kadınları şiddete karşı koruyoruz. Tüm Türkiye’ye, dünyaya örnek olacak bir sistem kurduk, bunun büyümesi yayılması arzumuzdur.

KADINLAR SOKAĞA İNDİ

Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nazlı Ünalan, “2023 yılı henüz bitmeden 350 kadın şiddete uğrayarak katledildi. Bunların yanında verilerine ulaşamadığımız yüzlerce şüpheli ölüm, taciz, istismar kadınları kuşatmış durumda. Kadına yönelik hiçbir şiddet tesadüfi değildir. Bu 25 Kasım’da Filistinli kadınlar için, yurt asansöründe öldürülen Zeren için, direnen Agrobay işçisi kadınlar için, deprem bölgelerindeki kadınlar için, buradayız ve mücadele etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

RAPORA GÖRE YANLIŞLAR

Nilüfer Belediyesi tarafından hazırlanan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Politika Rehberi’ne göre şiddet hakkında yanlış inanışlardan bazıları şunlar:

- Eğitimsiz/işsiz/yoksul erkekler şiddet uygular.

- Erkekleri yetiştiren annelerdir. Şiddet uygulamalarının nedeni de bu yetiştirme tarzıdır.

- Şiddet uygulayan erkeklerin önemli psikolojik sorunları vardır.

- Alkol, şiddetin en önemli nedenidir.

- Aile içinde kadına uygulanan şiddet sadece o ailenin sorunudur, kimseyi ilgilendirmez.

- Kadınları en çok kadınlar ezer.

- Kadın şiddet görmüşse bunu hak etmiştir.