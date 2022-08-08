Başkan Ergin: Tarım arazilerinin satılmasına izin vermeyeceğiz

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 13:43

Balıkesir’de Ayvalık Belediyesi tarım arazilerinin parsellenerek satılmasıyla mücadeleyi sürdürüyor.

Ayvalık Belediyesi Hukuk birimince yapılan açıklamada; “Altınova Mahallesi 242 ada 2 parselde bulunan yaklaşık 40 bin metrekarelik verimli topraklar tarımsal niteliği korunacak alanda kalmaktadır. 12.12.2016 tarih 9620 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Büyükova ilan edilmiş ve bu arazi bir kişi adına kayıtlıyken 60 kişi adına hisseli olarak tescil edilmiştir. Yapılmak istenen hukuka aykırı işlemle tarım arazisi parselasyon yaptırılmış ve satışı için ilan dahi verilmiştir. Ayvalık Belediye Başkanımız Mesut Ergin’in talimatıyla bu hukuka aykırı işlemin durdurulması ve caydırıcı bir cezai işlem uygulanması için gereken tüm çalışmalar başlatıldı” denildi.

BAŞKAN ERGİN: ‘ÇİFTLİK’ ADI ALTINDA SATILIYOR

Bu konuda hassas davranan ve fırsatçıları hukuk biriminin yasal takibiyle engellediklerini ifade eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin “Ayvalık doğası, denizi, tarihi ve birçok özelliğiyle cazibe merkezi konumunda ve kentimizde yaşamak isteyenler burada arsa alımına yöneldi. Bu talepten kanuna aykırı biçimde yararlanmaya çalışan fırsatçılar tarım arazilerini 300-500 metrekarelik parçalara bölerek kooperatif veya çiftlik adı altında satmaya başladı. Ancak tarım arazilerinin parselleyip satılması yasal değil. Biz Ayvalık Belediyesi olarak bu kanuna aykırı satışları engelliyoruz ve engellemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

"KANUNA AYKIRI KARAR"

Altınova’nın isminin alış hikayesini, “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün 13 Nisan 1934 yılında ziyareti sırasında, sapsarı buğday başaklarıyla kaplı, dümdüz, uçsuz bucaksız ovaları görüp, buraya ‘Altınova demeli, son derece kıymetli, verimli ovalar’ demesinden sonra ‘Altınova’ adını alan bu eşsiz yer” diyerek anlatan Başkan Ergin, “Bu verimli toprakları, Samsun ilindeki bir Asliye Hukuk Mahkemesi’nde alınan kanuna aykırı karar ile fırsatçıların tel örgüyle bölüp internet üzerinden kampanyalı satışlarmış gibi pazarlaması mümkün değil” ifadelerini kullandı.