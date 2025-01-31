Başkan Gençay: Didim sahilleri halkındır

Yayınlanma: 31.01.2025 - 09:40

Güncelleme: 31.01.2025 - 09:40

Aydın'ın Didim Belediyesi, ilçe genelinde kaçak yapılar ve sahil işgallerine geçit vermiyor. Belediye ekipleri, Mavişehir Mahallesi Sağtur Mevkii’nde bulunan bir otelin sahilde yapmış olduğu kaçak yapıyı yıktı. Didim Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen yıkım çalışmalarına Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Belediye Başkan Yardımcıları Aydan Aşık Turgut, Ali Çelik, Kaan Topçuoğulları ve birim amirleri katıldı. Didim Belediyesi’ne ait iş makineleri yardımı ile yapılan yıkım çalışmaları kısa sürede sona erdi.

Yıkım çalışmaları ile ilgili bilgi veren Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, “İlçemizde kaçak yapılaşma ve sahil işgallerine karşı net bir duruş sergiliyoruz. Sahiller halkındır, halkın kullanımına açık olacaktır” dedi.

Başkan Gençay, “3621 Sayılı Kıyı Kanunu kapsamında, kıyı kenarında bulunan kaçak yapılar, ilgili otelle iş birliği içinde kaldırıldı. 2005-2006 yılından beri işgal edilen sahili temizleyerek halkımızın kullanımına açıyoruz. Bu süreci tüm sahillerimizde sürdürecek, işgal ve kaçak yapılaşmaya karşı kararlılıkla mücadele edeceğiz. Didim’in eşsiz kıyıları, belirli şahısların değil, tüm halkımızındır” dedi.