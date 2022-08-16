Başkan Gökhan, aşure dağıtımına katıldı

Çanakkale Belediyesi'nin Muharrem Ayı nedeniyle Salı Pazarı’nda gerçekleştirdiği aşure ikramına katılan Başkan Ülgür Gökhan, yurttaşlara aşure dağıttı.

İZMİR / Cumhuriyet
16 Ağustos 2022 Salı, 16:27
Başkan Gökhan, aşure dağıtımına katıldı
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Çanakkale Belediyesi tarafından her yıl Muharrem Ayı’nda geleneksel olarak düzenlediği aşure ikramını bu sene Salı Pazarı’nda gerçekleştirdi. Etkinliğe Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Belediye Başkan Yardımcıları Rebiye Turan Ünüvar ile M. İrfan Mutluay, CHP İl Başkanı Metin Ümit Ural ve Belediye Meclis Üyeleri katıldı. 

Pazar alanında üç farklı noktada gerçekleştirilen aşure ikramına kentliler büyük ilgi gösterdi. Kentlilere aşure ikramında bulunan Başkan Gökhan, “Muharrem ayı nedeni ile Pazar alanında kentlilerimize aşure ikram ediyoruz. Tüm kentlilerimizin ve milletimizin Muharrem Ayını kutlarım” dedi.


Çanakkale Belediyesi Muharrem Ayı aşure

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