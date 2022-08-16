Başkan Gökhan, aşure dağıtımına katıldı
Çanakkale Belediyesi'nin Muharrem Ayı nedeniyle Salı Pazarı’nda gerçekleştirdiği aşure ikramına katılan Başkan Ülgür Gökhan, yurttaşlara aşure dağıttı.
Çanakkale Belediyesi tarafından her yıl Muharrem Ayı’nda geleneksel olarak düzenlediği aşure ikramını bu sene Salı Pazarı’nda gerçekleştirdi. Etkinliğe Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Belediye Başkan Yardımcıları Rebiye Turan Ünüvar ile M. İrfan Mutluay, CHP İl Başkanı Metin Ümit Ural ve Belediye Meclis Üyeleri katıldı.
Pazar alanında üç farklı noktada gerçekleştirilen aşure ikramına kentliler büyük ilgi gösterdi. Kentlilere aşure ikramında bulunan Başkan Gökhan, “Muharrem ayı nedeni ile Pazar alanında kentlilerimize aşure ikram ediyoruz. Tüm kentlilerimizin ve milletimizin Muharrem Ayını kutlarım” dedi.
Her yıl Muharrem Ayında geleneksel olarak düzenlediğimiz aşure ikramımızı Salı Pazarında hemşerilerimizle paylaştık. Tüm güzelliklerin, farklılıkların, değişik tatların aşure gibi biraraya gelip, artması dileğimle...?? pic.twitter.com/Bl5Eg33lGZ— Ülgür GÖKHAN ???? (@BSKulgurgokhan) August 16, 2022
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