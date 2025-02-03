Başkan Görkem Duman’dan üreticilere destek sözü

Yayınlanma: 03.02.2025 - 10:33

Güncelleme: 03.02.2025 - 10:33

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, ilçenin köyler bölgesinde bulunan Karacaağaç Mahallesi’ni ziyaret etti. Burada kurulan üretici pazarını gezen Başkan Görkem Duman, Buca’nın köylerinde 50’den fazla tarımsal ürün üretildiğini, bu verimliliğin kıymetinin bilinmesi gerektiğini söyledi. Üreticiye her türlü desteği sağlayacaklarını ifade eden Başkan Görkem Duman, “Tarımsal üretim ülkelerin kalkınması için çok önemli. Üreticilerimizin ‘ürünümüzü nerede satarız, nasıl pazarlarız’ kaygısı olmasın. Üretirken kafaları da gönülleri de rahat olsun. Biz her zaman onların yanındayız” diye konuştu.

“HEDEFİMİZ TARIMI İLERİYE TAŞIMAK”

Daha sonra, Karacaağaç Mahallesi Muhtarı Osman Onur Çınar ile kahvehane ziyareti yapan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, vatandaşların taleplerini dinleyerek “Burada olma sebebimiz hem köyümüzün eksikliklerine bakmak hem de buradaki üretici pazarını merkez mahallelerimizde tanıtmak. Buca’da tarımı ileriye taşımak istiyorum. Tekrar üretimi artırmak istiyorum” dedi.