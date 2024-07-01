Başkan Günel: Barış ve dostluk dolu bir geleceği inşa edeceğiz

Yayınlanma: 01.07.2024 - 17:02

Güncelleme: 01.07.2024 - 17:02

Yunanistan’ın eski Başbakanı Yorgo Papandreu tarafından düzenlenen Simi Uluslararası Sempozyumu, bu yıl Step to Future (Geleceğe Adım) başlığıyla gerçekleştirildi. Sisam Adası’nda düzenlenen sempozyuma SHP eski genel başkanlarından Murat Karayalçın, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP eski Genel Sekreter Yardımcısı ve Livaneli Vakfı Genel Sekreteri Şule Erten Bucak, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Zülfü Livaneli, Kosova Cumhuriyeti Başbakanı Albin Kurti ve birçok Avrupa parlamenteri, akademisyen, önemli ekonomistlerden Robert Skidelski katıldı. Dünyadaki savaş ve global krizlerin ele alındığı sempozyumda gıda, enerji, göçmen sorunu, demokrasi krizleri ve İsrail’in Gazze’ye yönelik düzenlediği askeri harekat konuları masaya yatırıldı.

“BARIŞ VE DOSTLUK DOLU BİR GELECEK”

Sempozyumda konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Değerli misafirler ve dostlar bugün burada, Sisam’da olmak büyük bir onur. Kuşadası Belediye Başkanı olarak Simi Sempozyumu'nda sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Kardeş kentimiz Sisam ile ilişkilerimizi her zaman önemsiyoruz. Toplumlarımız arasında barış ve dostluk dolu bir geleceği ancak birlikte inşa edebileceğimize inanıyorum. Hepinizi Salı günü suyun öte yakasında, yani kentimiz Kuşadası’nda ağırlamaktan onur duyacağım. Kuşadası’nda Yunanistan’ın eski Başbakanı Yorgo Papandreu ve Kosova Cumhuriyeti Başbakanı Albin Kurti ile birlikte barış savunucuları George Papandreou ve İsmail Cem’in yıllar önce diktiği zeytin ağacını ziyaret edeceğiz” diye konuştu.