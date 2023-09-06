Başkan Günel: Kuşadası’nda rant düzeni bitti

Yayınlanma: 06.09.2023 - 09:41

Güncelleme: 06.09.2023 - 09:41

Aydın’da Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Eylül ayı olağan belediye meclisinde Balıkçılar Kahvesi ile ilgili bir açıklama yaptı. Kuşadası Balık Hali’nin üst katında yer alan ve mülkiyeti Kuşadası Belediyesi’ne ait olan Balıkçı Kahvesi ile ilgili olarak Kuşadası Su Ürünleri Kooperatifi ile 26 Ağustos 2022 tarihinde iş birliği protokolü imzalandığını hatırlatan Başkan Ömer Günel “Sözünden döneni gördüm ama hatayla, hileyle beni kandırdılar diyerek imzasından döneni ilk defa görüyorum” diye konuştu.

“BALIKÇI ESNAFI BİZİM İÇİN DEĞERLİ”

Sürecin, Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Su Ürünleri Kooperatifi arasında imzalanan kira sözleşmesinin sona ermiş olması ve Kooperatifin alt kiracı kullanması nedeniyle Balıkçı Kahvesi’nin tahliyesini istemeleri ile başladığını belirten Günel, “Kooperatif tahliye sürecini reddederek dava açtı. Yerel mahkemeyi biz kazandık. Bu sürede kooperatif ile görüşmelerimiz elbette ki devam etti. Balıkçı esnafımız bizim için değerli. Onların memnuniyeti ve huzuru bizler için önemli. Bu süreçte kooperatif başkanı ile bir iş birliği protokolü imzaladık. Protokolle, inşaat bitiminde kooperatife 152 metrekare alan tahsis ettik. Protokol dışında çekek sahasını, balıkçı barınağını ve depoları yenileme sözü de verdik. Yaz sonu inşaata başlamak üzere ihale hazırlığı yaparken, yaz sezonunu boş geçirmemek içini depoları yenilemek istedik. Kooperatife yenileme çalışmaları için depoları boşaltmalarını ilettiğimizde ‘istemiyoruz’ cevabı ile karşılaştık. Ardından da hata ve hile sebebiyle protokolün iptalini istediler. Tedbir kararını mahkeme reddetti” ifadelerini kullandı.

“PROTOKÜLÜN ARKASINDAYIZ”

Yaptıkları protokolün arkasında olduklarına dikkat çeken Başkan Ömer Günel “Bunu kooperatif istese de yapacağız, istemese de. Her seçim döneminde birileri bu tip senaryolarla ortaya çıkarak balıkçı esnafını kullanıyor. Ama artık rant düzeni bitti. Belli oligarkların cebine para girme dönemi sona erdi. Kuşadası’nın malı Kuşadası halkınındır. Yıllardır balıkçı esnafına ne yaptılar? Kimse balıkçı esnafını silah olarak kullanıp rant elde edemez. Kandırılıyorlar ve bunun farkında değiller. Kandıranlara da yuh olsun” dedi.

Balıkçı Kahvesi ile ilgili ortada bir gecikme ya da yalan olmadığının altını çizen Başkan Ömer Günel siyaset yapmak için esnafın kullanıldığını söyledi. Balıkçı Kahvesi’nin yenileme maliyetinin 10 milyon TL olduğunu kaydeden Başkan Ömer Günel “Kooperatif bunu hangi parayla yapacak? Biz 15 Ekim’de inşaata başlayacak ve tıpkı Gazibeğendi Tesisleri gibi, tıpkı Günbatımı Kafe gibi pırıl pırıl bir mekan olan kente kazandıracağız” diye konuştu.

ATACAN: SORUN PROTOKOLE SADIK KALINARAK ÇÖZÜLECEK

Meclis toplantısına katılan Aydın Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Özgür Atacan da, kooperatiflerle belediyelerin karşı karşıya gelmesinin doğru olmadığını ve kooperatiflerin maddi sıkıntı yaşadığını aktararak, “Sorunlar ortak akılla ve inisiyatif alınarak çözülebilir. Bazı kooperatifler bu sorunları uzlaşma boyutundan uzaklaştırarak çözmeye çalışıyor. Bakanlığı ve Valiliği de bilgilendirdik. Birkaç gün içerisinde bu sorunu protokole sadık kalarak çözmüş olacağız” dedi.