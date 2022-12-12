Başkan Gürün: Ormanların yüzde 60’ına maden arama ruhsatı vermişler

12 Aralık 2022 Pazartesi, 13:58

‘Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’nın 4. Belediyeler Buluşması, ‘İklim Nötr Şehirler Hedefinde Adil Geçiş’ temasıyla Bodrum’da yapıldı.

Düzenlenen toplantıya, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP Parti Meclisi Üyesi Gizem Sayar Özcan, CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ile Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çınar, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat katıldı.

GÜRÜN: NÜFUS ARTIŞININ MUĞLA’YA ZARAR VERMEMESİ İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI GEREKİYOR

Toplantıda konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Devletin yetkili kurumlarıyla birlikte nüfus artışının olumsuz etkilerine karşı gerekli önlemelerin alınması gerekiyor. Şehrimizde birçok nokta özellikle Bodrum şantiye hâline dönüştü. Daha önce yapılan planlar nedeniyle ilçe belediye başkanlarımızın bu planlara ‘dur’ demesi de mümkün değil. Bu planlar belediye başkanı tarafından değil, diğer kurum, kuruluşlar ve özellikle Bakanlıklar tarafından yapılıyor. Bu planlara karşı belediyeler olarak biz hukuki yönden mücadele etmeye çalışıyoruz. Bu düzenin değişmesi gerekiyor” diye konuştu.

“VERİLEN İMAR İZİNLERİNİN BİZ SONRADAN ÖĞRENİYORUZ”

Başkan Gürün, “Şehrimizin bütün kıyıları bakanlık tarafından planlıyor. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak zararlı olacağını düşündüğümüz konularda dava açıyoruz. Bu yeterli mi tabi ki değil. Muhakkak süreçte yerel yönetimlere yetki ve kaynak aktarılmalı. Ama denetimi çok iyi yapılmalı. Yanan ormanlarımız ciğerlerimizi de yaktı. Yüzde 68 olan orman varlığımız yüzde 60’a düştü. Muğla’nın orman alanlarının yüzde 60’ında maden arama ruhsatı var. Ama ormanların yüzde 60’ına maden arama ruhsatı verilmiş, yerel yönetimlerin bununla ilgili hiçbir yetkisi yok. Nereye verildiğini biz sonradan araştırarak öğreniyoruz. Ve onunla ilgili çaba sarf ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“YENİLENEBİLİR ENERJİYE YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanılması açısından yatırımlarını sürdürdüklerini vurgulayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Çevrenin korunması için 7 tane çöp depone alanı ile hizmet vermeye devam ediyoruz. Bunun 5 tanesinde ayrıştırma yapıyoruz ve metan gazından elektrik üretiyoruz. Çöp depolama alanlarımız enerji üretimine göre düzenlenmiş ve elektrik üretimine devam ediyor. Ayrıca güneş enerjisine de yatırım yapmaya çalışıyoruz. 2013 yılında Muğla Belediyesi döneminde TEDAŞ’tan ilk ruhsatı alan, kurduğumuz güneş tarlasından Türkiye’de ilk ruhsatlı yer uygulamasını başlatan belediye olduk. Şu anda mümkün olan tüm projelerde elektrik üretimine devam ediyoruz. Bodrum ve Muğla Otogarları ile Bodrum’daki hizmet binamızın çatısında, mezbaha tesisimizde, geçici hayvan bakımevimizde kurduğumuz sistemle elektrik üretiyoruz. Ayrıca şu anda 40 dönümlük bir alanda güneş enerjisi üretimi için projemiz hazır. Buradan önemli bir kazanç elde edip su idaremizin elektriğini karşılayacağız. Ayrıca Marmaris Atatürk barajı üzerine kurmak istediğimiz sistem ile buradan hem elektrik üreteceğiz hem de suyun buharlaşmasını azaltacağız” dedi.