Başkan Gürün’den Dalaman’da birliktelik vurgusu

22 Eylül 2022 Perşembe, 17:02

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Bodrum, Fethiye, Menteşe, Milas ve Ula’nın ardından Dalaman muhtarlarıyla bir araya geldi. Başkan Gürün, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleri hakkında muhtarlara bilgi verirken birliktelik ve güven mesajı verdi.



BAŞKAN GÜRÜN’E TEŞEKKÜR

Toplantıda açılış konuşmasını yapan Dalaman Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa Kemal Yaman, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bu toplantının çok değerli olduğunu vurgularken, “Muhtarlar olarak Büyükşehir Belediyesine kolaylıkla ulaşıyoruz ancak böylesine kapsamlı bir toplantı bizleri de memnun etti. Özellikle bu gündem yoğunluğunda bizlere zaman ayıran Başkanımız Dr. Osman Gürün’e çok teşekkür ederim” dedi.

GÜRÜN: HİZMETLERİMİZDE HİÇBİR AYRIM YAPMADAN EKSİKLERİN ACİLİYETİNE GÖRE YATIRIM YAPIYORUZ

Düzenlenen toplantıda muhtarlara seslenen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, karşılıklı diyalog, güven ve birliktelik vurgusu yaparak Büyükşehir Belediyesi olarak hizmetlerde hiçbir ayrım yapmadıklarını, Dalaman’ın nüfusa oranla en çok yatırım alan ilçelerden biri olduğunu söyledi. Başkan Gürün, “Biz sizin talepleriniz için her zaman sizlere açık ve şeffaf olduk. Talepleriniz hakkında olmayacaksa, neden olmaz, olacaksa ne zaman olur hakkında detaylı olarak bilgi veriyoruz. Bu konuda birbirimizi kandırmaya gerek yok. İhtiyaçlar sonsuz ancak imkânlar kısıtlı. Biz bir aile olarak kimin ne eksiği varsa aciliyet durumuna göre eksiklerini gidermeye çalışıyoruz. Örneğin İlçelerimizin birçoğunda altyapı başta olmak üzere bazı eksikler var. Bunların giderilmesi için 3 Milyar 660 Milyon TL yatırım yaptık. Şuan Bodrum, Fethiye, Dalaman, Datça ve Milas başta olmak üzere İl genelinde 1 Milyar 702 Milyon TL’lik altyapı yatırımımız sürüyor. Bunun yanı sıra Dalaman’da kanalizasyon yapılmış ödemesini biz yapıyoruz. Bu neredeyse tüm ilçelerimizde var. Dalaman İlçemizde 135 Milyon 352 Bin TL’lik yatırım yaptık ve bunun 58 Milyon 658 Bin TL’si borç ödemesi. Bunlarla ilgili şikâyet etmiyoruz. Biz birbirimize inanır ve güvenirsek üstesinden gelemeyeceğimiz şey yok ” diye konuştu.