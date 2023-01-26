Başkan İduğ’dan CHP lideri Kılıçdaroğlu’na sunum

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 10:32

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 10:32

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Meclis üyeleri ve muhtarlarla birlikte bir dizi temaslar için Ankara’ya geldi. Programın ikinci gününde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve Genel Başkan Yardımcılarını ziyaret eden Başkan İduğ, görev süresi boyunca yaptığı çalışmaları ve tamamlanan projeleri anlattı. Genel Merkez’de bulunan MYK Salonu'nda gerçekleşen sunum Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’dan tam not aldı.

“ARTTIRARAK SÜRDÜRECEĞİZ”

Sunumun ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan İduğ, "Projelerimizi hayata geçirirken Genel Başkanımızın ortaya koyduğu vizyon ve yaptığı öneriler daha doğru ve anlamlı sonuçlar almamızı sağlıyor. Bu doğrultuda çalışmalarımızı Cumhuriyetimizin 100. Yılında vites büyüterek, arttırarak sürdüreceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı ise yürütülen çalışmalardan duyduğu memnuniyet duyduğu bildirilirken, yerel yönetimlerin halkla doğrudan ilişkisinin önemine dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçiminde katılımın en üst düzeyde olması için başta üniversite öğrencileri olmak üzere gerekli çalışmaların yapılması talimatını da verdi.

YARDIMCILAR DA DİNLEDİ

Başkan İduğ ve Bornova heyeti Kılıçdaroğlu’nun ardından CHP Genel Başkan yardımcılarını da ziyaret etti. Başkan İduğ görev süresi içinde yaptığı hizmet ve yatırımları Genel Başkan yardımcılarına da anlattı, ekip çalışması ve birlikte hareket etmenin önemine dikkat çeken Başkan İduğ, Genel Başkan Yardımcıları Erdoğan Toprak, Ahmet Akın, Gülizar Biçer Karaca, Veli Ağbaba, Ali Öztunç, Onursal Adıgüzel ve Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan'a Bornova'yı büyüten projelere yaptıkları katkılar nedeniyle teşekkür etti.