Başkan Kınay: Emniyet taleplerimize cevap vermiyor

Yayınlanma: 31.10.2024 - 12:54

Güncelleme: 31.10.2024 - 12:57

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda TKP İzmir İl Örgütü’nün ilçedeki kaçak tarikat yurduna karşı gerçekleştirdiği eylemde polisin yurdun dört bir tarafı tarafında güvenlik önlemi almasına tepki gösterdi.

TKP İzmir İl Örgütü, ilçenin Uzundere Mahallesi’nde yıkım kararı olmasına rağmen emniyet desteği verilmediği için yıkılamayan İsmailağa cemaatine ait yurt ve Kur’an kursuna karşı eylem gerçekleştirmişti. Eylemde ise 28 Haziran’da belediye yıkım için gittiğinde verilmeyen kolluk kuvvetlerinin kaçak tarikat yurdunun etrafında önlem alması dikkat çekmişti.

Yaşananlara ilişkin ANKA Haber Ajansı’ndan Tenzile Aşçı ve Kerim Uğur'a konuşan Karabağlar Belediye Başkanı hELİL Kınay, yetkilileri görevlerini yerine getirmeye davet etti.

“BİZİM GÖRÜŞMELERİMİZE, YAZILARIMIZA VERİLEN CEVAPLAR YOK”

Yıkımda emniyet güçlerinin destek vermesi için aylardır taleplerini yinelediklerini belirten Kınay, “Uzundere Mahallemizdeki kaçak yapılaşmayla ilgili ilgili mevzuat kapsamında süreçleri yürütüyoruz. Yıkım işlemini gerçekleştirmek için gittiğimizde emniyet ve güvenlik tedbirleri alınmaması nedeniyle yıkımı ertelemek durumunda kalmıştık. O tarihten itibaren de düzenli olarak hem bölgedeki yapılaşmayla ilgili hem emniyet ve güvenlik tedbirlerinin alınmasıyla ilgili kurumlarla irtibat halinde taleplerimizi yineliyoruz. Ama bugün geldiğimiz noktada bu taleplerimize henüz cevap alabilmiş değiliz. Aynı zamanda bölgedeki yapının tamamlandığı ve burada bölgeden, belediyemizden ya da Büyükşehir Belediyemizden alınan herhangi bir izin, ruhsat olmadığı için bunlara ilişkin olarak da kaçak kullanım, elektrik, su kullanımı ve yapılaşmaya ilişkin de ihbarlarımızı ve bunun yarattığı cezai ve ehliyeti durumları, can ve mal güvenliğine yönelik tehdit içeren unsurları da ilgili idarelerle paylaştık. Ancak bugün geldiğimiz noktada bizim işlemlerimizi ve görevimizi yerine getirebilmek için ihtiyacımız olan güvenlik ve emniyet tedbirleri, hala alınabilmiş değil. Yazılarımıza cevap verilebilmiş değil. Dolayısıyla gerçekleşen basın açıklaması, değerlendirmeler de bölgede olayın farklı boyutlarını ortaya koyuyor. Tabi bu ilgili birimlerin ve ilgili kurumların değerlendirmesi gereken bununla ilgili cevaplarını vermesi gereken konular. Süreci takip ediyoruz. Israrla yazılarımızı, taleplerimizi, ilgili tüm kurumlara, Kaymakamlığımız, Valiliğimiz, Emniyet Müdürlüğü, elektrik ve suyla da ilgili kaçak bağlantılarla ilgili yaratılan durumları da diğer ilgili tüm kurumlara, yazışmalarını yaparak, görüşmelerimizi yaparak takip ediyoruz. Ancak görünen o ki bizim görüşmelerimize, yazılarımıza verilen cevaplar yok. Verildiği anda biz işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Kamusal görevimizi de yerine getireceğiz.”

“SORULARIN CEVAPLARINI İLGİLİ KURUMLARIN VERMESİ VE BU DEĞERLENDİRMEYİ PAYLAŞMASI GEREKİYOR”

Belediyenin yıkımı esnasında güvenlik için ekip göndermeyen emniyetin, tarikat yurduna karşı gerçekleştirilen eylemde kaçak tarikat yurdunu korumak için kolluk kuvveti göndermesinin nedeninin açıklanması gerektiğinin altını çizen Kınay, “Belediyenin yetki ve sorumluluklarına baktığımız zaman kendi işlerimiz kapsamında biz çalışanlarımızın da güvenliğini sağlamakla zorundayız. Ancak bu güvenlik iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri kapsamında. Emniyetle ilgili daha kimliği belirsiz, eli sopalı silahlı, kim olduğu belli olmayan bir grubun sadece bizim çalışanlarımız değil, bölge halkının da güvenliğini sağlamak adına gerekli sorumluluk Emniyet Müdürlüğümüzde ve ilgili birimlerde. Dolayısıyla bu anlamda bu soruların cevaplarını ilgili kurumların vermesi ve bu değerlendirmeyi paylaşması gerekiyor. Biz hem çalışma arkadaşlarımızın hem bölgenin hem bölge halkının bu çalışmalar sırasındaki güvenliğin sağlanmasıyla ilgili kendi üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. İlgili kurumların da gerekli çalışmaları yapmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı