Başkan Kınay: Kadının sesini daha çok duyuracağız

Yayınlanma: 23.09.2024 - 09:13

Güncelleme: 23.09.2024 - 09:13

Demokrat Kadınlar Sosyal Yardım Derneği tarafından düzenlenen “Kadın ve Demokrasi” konulu panel Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde Denizli Milletvekili ve TBMM Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca’nın moderatörlüğünde düzenlendi. Kadın ve Demokrasi konulu panele Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu İzmir Temsilcisi Tülin Osmanoğulları, DİSK 8 No’lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin ve DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk ve Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay konuşmacı olarak katıldı..

“SESİNİ DUYURAMAYANLARIN SESİ OLACAĞIZ”

Başkan Kınay, ilk adaylık sürecinde adının Karabağlar ile ilgili açıklandığı andan itibaren “Kadının Karabağlar’da ne işi var?” cümleleriyle karşılaştığını belirtti. Sonrasında adaylık sürecinde ‘Karabağlar’a kadın eli değecek’ cümlelerinin üstüne Karabağlar’da zaten çok sayıda kadının elinin ve emeğinin olduğunu ifade eden Başkan Kınay, “Ben bu sokakları dolaşırken Karabağlar’lı kadınların o kadar çok eli ve emeğini gördüm ki. Aslında kadının emeğini görmek ve sözünü duymak istemeyenler var. Biz o nedenle bu koltuklarda kadın ve demokrasiyi konuşurken bu toplantıları kadının siyasette var olması ve sesini daha çok yükseltmesi, sesini duyuramayanların sesi olması için daha da büyütmek zorundayız” diye konuştu.

“HAYATA DOKUNMAK ZORUNDAYIZ “

Temel belediyecilik anlayışı herkesin görevi ama hayata da dokunmamız da gerekiyor diyen Başkan Kınay, “Bu siyasetin içinde herkesin sesini duymamız gerekiyor. O sesler aslında demokrasiyi adaleti emeği burada konuşulan tüm sorunların çözümünü de kendi içinde barındırıyor. Biz de burada başlarken 58 mahallede her bir evin her bir sesini duyacağımızı, kadınlara, çocuklara dokunursak aileye dokunacağımızı söyledik. Çünkü bu ülkede eşitlik ve adalet olmadığı için kadınları daha çok konuşmak zorundayız. Ve çalışmalarımız içerisinde toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeler hazırlıyoruz. Karabağlar 2025 yılı stratejik plan bütçemizde de bu doğrultuda tamamlıyoruz. Aynı zamanda istihdama yönelik çalışmalarda kadınlara iş bulmak zorundayız ki bir taraftan da o çocukların okula gitmesini sağlayalım Biz açtığımız istihdam ofisi, mobilya akademi ve gömlekçiler odası ile yaptığımız protokol ile ara eleman yetiştirmek için adımlar atıyoruz. Biz buraya dokunduğumuz zaman evinde sesini çıkaramayan kadına da dokunmuş olacağız. Eğitim destekleriyle, semt merkezleriyle sadece kendileri değil çocuklarıyla birlikte alanlar yaratarak onları hayatın içine katacağız” dedi.

“EKONOMİ EN ÇOK KADINLARI VURUYOR”

Ülkede yaşanan ekonomik sıkıntıdan en çok kadınların zarar gördüğünü belirten Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, “Ekonomik zorluklar ve ekonomik şiddet en çok kadınları vuruyor. Eline verilen üç kuruşla çocuğunu okula göndermek ve yaşamsal ihtiyaçlarını gidermek zorunda kalıyor. O yüzden yerel yönetimlerde kadın olmak çok daha değerli. Eğer kadın bir belediye başkanı olursanız kadının yoksulluğunu, yoksunluğunu daha çok duyuyorsunuz. Kadın siyasetçi olursanız o sesi daha da büyütürsünüz. Kadınların yoksunluk ve yoksullukla değil başarısıyla, gücüyle, mücadelesiyle tüm kadınların görünür olması gerekiyor. Çünkü kadınlar birbirini gördüğü zaman aslında yalnız olmadığını anlıyor cesaret buluyor. Yeteneklerinin farkına varıp bir adım atma cesareti görüyor kendinde. Bizde Karabağlar belediyesinde bu değerlendirmeler içinde sosyal belediyecilik ve halktan yana belediyecilik yapacağımız söyledik. Bizler sosyal belediyecilik çalışmaları içerisinde “Neşeli sokaklar mutlu çocuklar” etkinlikleriyle 58 mahallede tüm çocuklara, ailelere dokunarak ve onları bir araya getirerek farklı ortamlar yaratmaya çalıştık. Bir sonraki adımları görmek adına bize yeni yollar açmaya başladı. Tabi bunları kent konseyleri, sivil toplum kuruluşlarıyla, kadın meclisleriyle, siyasetçilerimizle, sendikalarımızla ve hayatın içinde olan herkesle yürütmeye çalışıyoruz. Sesimizi ve mücadelemizi daha çok büyütmek zorundayız. Kadın sığınma evi çok olmasını istemediğim bir şey ancak Karabağlar da bununla ilgili de çalışma var önümüzdeki günlerde o da hayata geçecek” dedi

“ATATÜRK’E BORÇLUYUM”

Bu tür yerlerde daha önce de konuşmalara katıldığını ifade eden Kınay son olarak “Pek çok farklı yerlerde bu mücadeleyi yürüteceğiz, sesimizi büyüteceğiz. Ben kadın bir belediye başkanı olarak bu sözleri söyleyebiliyorsam öncelikle bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve o yoldan hiç vazgeçmeyenlere borçluyum” diyerek sözlerini noktaladı.