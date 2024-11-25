Başkan Kınay katledilen kadınlar için parkta sabahladı

Yayınlanma: 25.11.2024 - 11:41

Güncelleme: 25.11.2024 - 11:41

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Kadın Kolları tarafından düzenlenen ve Türkiye genelinde farkındalık yaratmayı amaçlayan “Kırık Saçlar Özgürlüğe Yürüyor” hareketi, Karabağlar’da büyük bir katılımla gerçekleşti. Kadına yönelik şiddetle mücadele ve İstanbul Sözleşmesi’nin tekrar yürürlüğe girmesi için başlatılan etkinlikte, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay başta olmak üzere, çok sayıda siyasi temsilci, sivil toplum kuruluşu ve vatandaş bir araya geldi.

ETKİNLİK BÜYÜK BİR YÜRÜYÜŞLE BAŞLADI

Bozyaka’dan gece 23.00’de başlayan yürüyüş, Kadın Hakları Parkı’nda sona erdi. Ellerinde pankartlar ve sloganlarla yürüyen kadınlar, kadına yönelik şiddeti durdurma çağrısında bulundu. Etkinlikte, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay’ın yanı sıra CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, CHP MYK Üyesi Derya Durnabaş, CHP İl Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Özkan Tice, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Volkan Gürboğa ve CHP Karabağlar Kadın Kolları Başkanı Gülüş Karakartal da yer aldı. Ayrıca belediye meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti il ve ilçe yöneticileri ile vatandaşlar da etkinliğe destek verdi.

24 SAAT SÜREN NÖBET İLE KADINLAR İÇİN ADALET ÇAĞRISI YAPILDI

Yürüyüşün ardından saat tam 00.00’da Kadın Hakları Parkı’nda düzenlenen törende, Karabağlar’da şiddete uğrayarak hayatını kaybeden 41 kadının ismi tek tek okunarak, “Burada” denildi. Gecenin devamında, etkinlik katılımcıları, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında sabaha kadar süren 24 saatlik nöbette bir araya geldi. Sessiz bir şekilde gerçekleşen nöbette, kadınların sesinin tüm Türkiye’ye duyurulması hedeflendi.

KINAY: KARANLIĞA TESLİM OLMAYACAĞIZ

Kadın cinayetlerine dikkat çeken Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, “Bugün burada okunan isimler, kadınların aile fertleri ya da tanıdıkları erkekler tarafından yaşamdan vahşice koparıldılar. İsimler değişiyor, ama ne yazık ki zihniyet değişmiyor. Kadına yönelik şiddet, her geçen gün daha da artıyor. Bir daha eksilmemek için, Mirabal Kardeşler’den bugüne büyüyen mücadelemizde; kadınları yok sayan, öldüren, katilleri affeden zihniyete karşı susmayacağız, korkmayacağız, karanlığa teslim olmayacağız” diye konuştu.

KURUN: KADIN CİNAYETLERİ SON BULSUN

Etkinlikte konuşan CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, “Artık kadınların öldürülmediği bir Türkiye istiyoruz. Şiddet son bulsun, kadınların mücadelesi görünür olsun diye bugün buradayız. 24 saat sürecek bu nöbetle kadınların sesini Ankara’ya ve tüm Türkiye’ye duyurmak istiyoruz” diye konuştu.

BİRLİKTE UMUT MESAJI VERİLDİ

Konuşmaların ardından sabaha kadar süren nöbette, dayanışma ve birlik mesajı verilerek kadın cinayetlerine karşı mücadelenin süreceği vurgulanarak kadın haklarına yönelik farkındalık oluşturuldu.

BAŞKAN KINAY MAKAMINI KADIN HAKLARI PARKI’NA TAŞIDI

Gece boyunca kadınların yanında olan ve nöbet boyunca desteğini sürdüren Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, etkinliğin ertesi günü de anlamlı bir adım attı. Makamını Kadın Hakları Parkı’na taşıyan Kınay, gün boyu kadınlarla bir arada bulunarak dayanışma mesajı verdi.