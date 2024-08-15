Başkan Kırgöz’den ikametgah çağrısı

Yayınlanma: 15.08.2024 - 11:58

Güncelleme: 15.08.2024 - 11:58

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, kente yerleşip konut sahibi olan vatandaşlara birinci ikametgahlarını Dikili’ye taşımaları konusunda çağrıda bulundu. “Hedef 50 Bin!” sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında kentteki tüm billboardlara afişler asılırken yazlık sitelerde el ilanları dağıtılmaya başlandı. Sosyal medya hesaplarından da paylaşımlar yapıldı.

Dikili’de hizmet kalitesini artırmayı hedefleyen Başkan Kırgöz, “Son verilere göre Dikilimizin nüfusu 48.417. Ancak özellikle yaz döneminde yazlık site dediğimiz ikinci konutlarda oturan yurttaşlarımızın kentimize gelmesiyle birlikte nüfusumuz 350 bini buluyor. Güzel Dikilimize daha iyi, daha verimli hizmetler sunabilmek amacıyla ‘Hedef 50 Bin!’ kampanyasını başlatarak konut sahibi olup kentimize yerleşen yurttaşlarımıza birinci ikametgahlarını Dikili’ye taşımaları konusunda çağrıda bulunuyoruz. Nüfusumuz 50 bine ulaştığında imkanlarımız daha da artacak. Hep beraber ilçemizi hak ettiği konuma taşımız olacağız. Kazanan Dikilimiz olacak” dedi.