Başkan Mandalinci: Bodrum hepimizin

Bodrum Belediyesi, nisan ayında 94 kaçak yapıyı mühürlerken 42 yapı için yıkım kararı aldı. 8 kaçak yapının ise yıkımı yapıldı. Başkanı Tamer Mandalinci, “Bodrum Belediyesi olarak kentimizin doğal ve mimari yapısını korumak öncelikli hedefimizdir. Bodrum hepimizin” dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 14.05.2024 - 11:33
Başkan Mandalinci: Bodrum hepimizin
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Muğla’da Bodrum Belediyesi, doğal yapının korunması, kaçak ve ruhsatsız yapılaşmanın önüne geçmek için ilgili tüm ekiplerle çalışmalarını sürdürüyor. Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, nisan ayında 94 yapı mühürlenirken 42 yapı için yıkım kararı alındı. 8 kaçak yapının ise yıkımı gerçekleştirildi. Tüm ihbar ve şikayetleri yerinde inceleyen Bodrum Belediyesi ekipleri, söz konusu yapıların ruhsat ve proje uygunluk durumlarını denetleyerek gerekli hukuki işlemleri uyguluyor.

YIKIMLAR SÜRÜYOR

Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri son olarak Yalıkavak Mahallesi Gökçebel Mevkiinde, deniz kıyısında kamu arazisine yapılan kaçak yapıyı tespit etti. 200 metrekare kapalı alanda işletme olarak faaliyet gerçekleştirmek amacıyla yapıldığı anlaşılan kaçak yapı ve iskele, resmi ekiplerin gözetiminde, ilgili firma tarafından yıkılıyor. Yine Kumbahçe Mahallesinde kaçak ve ruhsatsız yapının yıkımı belediye ekiplerince gerçekleştiriliyor.

BEYAZ KUM DÖKÜMÜNE SIKI TAKİP

Turizmin önde gelen destinasyonları arasında yerini koruyan Bodrum’da sahil düzenlemeleri adı altında kum serimi yapan işletmelere Zabıta Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Bodrum kıyılarının doğal görünümünü bozan ve insan sağlığına zararlı maddeler içeren “beyaz kum” adı altındaki kum serimlerine Kabahatler Kanunu kapsamında para cezası uygulayan zabıta ekipleri, serilen kumu da kaldırtıyor.  Ekipler, son olarak Bitez ve Bahçelievler Mahallesinde iki işletmeye yaptırım uyguladı.

“BODRUM HEPİMİZİN”

Bodrum’un doğal yapısının korunması, çevreye aykırı çalışmaların önüne geçilmesi ve kamu alanları işgaline karşı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Bodrum Kaymakamlığı, Milli Emlak Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve uyum içinde hareket ettiklerini belirten Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, “Bodrum Belediyesi olarak kentimizin doğal ve mimari yapısını korumak öncelikli hedefimizdir. Bodrum hepimizin. İlçemizin dokusuna zarar veren, kamu alanlarını işgal eden kaçak yapılaşmaya karşı belediyemizin ilgili birimleri çalışmalarını aralıksız devam edecek. Bu süreçte Bodrum için ilgili tüm kurumlarla iş birliğimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.   


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