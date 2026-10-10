YENİ Parti ve CHP katılmama kararı aldı... Tek adaylı seçimin sonucu belli oldu: Ataşehir Belediyesi AKP'ye geçti!

Ataşehir Belediyesi’nde Başkan Vekili Murat Güneş’in tutuklanmasının ardından yapılması beklenen başkan vekilliği seçimi başladı. CHP ve YENİ Parti gruplarının aday çıkarmama ve seçime katılmama kararı aldığı bildirildi. Seçimde AKP ve MHP’nin adayı Serdar Orhan tek aday olarak yer aldı.

CHP VE YENİ PARTİ OTURUMA KATILMADI

Başkan vekilliği seçimi için belediye meclisi toplandı. CHP ve YENİ Parti üyeleri oturuma katılmazken, AKP’nin 16, MHP’nin 2 ve 3 bağımsız üyenin salonda bulunmasıyla toplam 21 üyenin yer aldığı belirtildi. Salt çoğunluğun sağlandığı değerlendirilerek seçim süreci başlatıldı.

CHP ve YENİ Parti gruplarının aday çıkarmama kararının ardından, AKP ve MHP’nin ortak adayı Serdar Orhan seçimde tek aday oldu.



İşte Ataşehir Belediyesi başkan vekilliği seçiminde yaşananlar...

ATAŞEHİR BELEDİYESİ AKP'YE GEÇTİ!

Ataşehir Belediye Başkan Vekilliği seçiminin dördüncü turunda AKP adayı Serdar Orhan 18 oy aldı, iki boş oy çıktı. YENİ Parti - CHP'nin oturuma katılmayıp aday göstermediği seçimde Serdar Orhan'ın başkan vekili seçildiği açıklandı.

MECLİS ÜYELERİ MAZBATALARINI DUVARA ASTI

Özgür Çelik'in basın açıklamasının ardından Ataşehir İlçe Seçim Kurulu'nun duvarına meclis üyeleri mazbatalarını yapıştırdı.

İLÇE SEÇİM KURULU ÖNÜNDE ARBEDE

Seçimin 4. turu tamamlanırken İlçe Seçim Kurulu önünde arbede çıktı.

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik İlçe Seçim Kurulu önünde basın açıklaması yaptı. Çelik şu ifadeleri kullandı:



"Karşımıza çıkmaya cesareti olmayanlar, milleti sandığı milletin önüne koymayanlar, yine bir talimat zinciri içerisinde devletin polislerini karşımıza diktiler. Şu anda belediye meclis üyeleri 20 metre geride bu seçim kurulunun önüne giremiyor.

Ataşehirliler diğer tarafta seçim kurulu bahçesinin duvarının önüne yüzlerce polis getirilmiş, engelleniyor ve seçim kurulundan içeriye giremiyorlar.

Her gün okullarda şiddetler, katliamlar gerçekleşiyor. Devletin polisi, devletin kolluk gücü tamamen muhalefeti, toplumsal muhalefeti sindirme aracı olarak kullanılıyor."

YENİ PARTİ VE CHP’DEN İLÇE SEÇİM KURULU’NA YÜRÜYÜŞ

Seçim öncesinde YENİ Parti’nin Cumhuriyet Parkı’na yaptığı çağrının ardından partililer parkta toplandı. YENİ Parti İl Başkanı Özgür Çelik, milletvekili Ali Gökçek, meclis üyeleri ve partililer buradan İlçe Seçim Kurulu’na yürüdü. Yürüyüş sırasında meclis üyelerinin mazbatalarını yanlarında taşıdığı görüldü.

MECLİSTEKİ DENGELER DEĞİŞTİ

Operasyon öncesinde 6 CHP’li meclis üyesinin AKP’ye geçmesi, Ataşehir Belediye Meclisi’ndeki dengeleri değiştirmişti. Seçim öncesindeki son değişiklik ise CHP’li meclis üyesi Ekrem Köse’nin partisinden istifa ederek bağımsız olarak devam etmesi oldu.

Aktarılan güncel tabloya göre Cumhur İttifakı’nın 18, CHP-YENİ Parti grubunun 14, bağımsızların ise 3 oy kullanabilecek üyesi bulunuyor.

Seçim öncesinde belediye binası çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Binaya çıkan yollar kapatılırken basın mensuplarının belediye binasına alınmadığı, gazetecilerin seçimi dışarıdan takip edebildiği bildirildi.