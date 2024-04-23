Başkan Mutlu’dan çocuklara lunapark sürprizi

Yayınlanma: 23.04.2024 - 14:41

Güncelleme: 23.04.2024 - 14:41

İzmir’de Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Konaklı çocuklarla bir araya geldi. Basmane, Agora, Kadifekale, Tepecik ve Ege Mahallesi’nden 600 çocukla Kültürpark’ta buluşan Başkan Mutlu, kendisini “Mutlu Konak”, “En Büyük Başkan Bizim Başkan” sloganlarıyla karşılayan miniklerle kucaklaştı. Heyecanları gözlerinden okunan çocukların bayramını kutlayan Başkan Mutlu, “Mustafa Kemal Atatürk, ulusal egemenliğimizin simgesi olan bu özel günü siz çocuklara armağan etti. Bu güzel günde sizlerle beraber olmak çok güzel. Bizler, size umut dolu, adil, eşit bir gelecek inşa etmek için çalışıyoruz. Sizleri çok seviyoruz” diye konuştu.

EN GÜZEL BAYRAM

Çocuklarla birlikte Kültürpark’ı turlayan Başkan Mutlu, 23 Nisan hediyesi olarak onları lunaparka götürdü. Lunaparkta gönüllerince eğlenen çocuklara eşlik eden Başkan Mutlu, miniklerin isteğini kırmayarak onlarla birlikte elma kurdu oyuncağına bindi. Çoğunluğu lunaparka ilk kez gelen çocuklar unutulmaz bir 23 Nisan yaşadı.