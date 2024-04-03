Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu mazbatasını aldı

Yayınlanma: 03.04.2024 - 17:53

Güncelleme: 03.04.2024 - 17:53

31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimlerde 52.80'lik oy oranıyla Konak Belediye Başkanı seçilen Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Nilüfer Çınarlı Mutlu, mazbatasını düzenlenen törenle aldı. Basmane’deki Konak İlçe Seçim Kurulu'nda gerçekleşen törende Başkan Mutlu'ya, Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi, meclis üyeleri, il ve ilçe yöneticileri, kadın ve gençlik kolları üyeleri, partililer ve vatandaşlar da eşlik etti. İlçe Seçim Kurulu’ndan mazbatasını alan Başkan Mutlu, buradaki törenin ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma törenine katıldı.

"ÇOK GÜZEL 5 YIL BİZİ BEKLİYOR"

Düzenlenen mazbata töreninde duygu ve düşüncelerini paylaşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Türkiye'de büyük bir değişim başlamıştı, partimizle başladı bu değişim. 31 Mart akşamı da değişimi bütün ülkenin ne kadar benimsediğini ve içine sindirdiğini gördük. Ülkemiz kıpkırmızı oldu. Çok mutluyuz, çok başarılı bir seçim oldu. Genel Başkanımıza, Merkez Yönetim Kurulumuza, bütün örgütlerimize ve secim kampanyamıza katılan herkese çok teşekkür ediyoruz. Ülkemiz üzerindeki korkuyu, kaygıyı ve gelecek korkusunu attı. Yepyeni bir umut doğdu içimize 31 Mart akşamı. Şimdi bize düşen bu 5 yıl çok çalışarak, örnek bir belediyecilik yaparak partimizi iktidara taşımak. Bunun için çok heyecanlıyız, çok güzel bir 5 yıl bizi bekliyor. Ben başından beri 9 kadın adayın liyakatla atandığını ve seçilecek yerden aday gösterildiğini söylemiştim. Ben yanılmadığımı düşünüyorum. 8 kadın İzmir'de tarih yazacak, çok başarılı olacağız" dedi.

ATATÜRK ANITI'NA ÇELENK BIRAKTI

İlçe Seçim Kurulu’ndan mazbatasını alan Başkan Mutlu, buradaki törenin ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma törenine katıldı. Marşlar ve şarkılarla zafer coşkusunun yükseldiği programda; Mutlu’ya partililerin yanı sıra eşi Necip Mutlu da eşlik etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından alanı dolduran kalabalığı selamlayan bir konuşma yapan Başkan Mutlu, “Çok mutluyuz, pazar akşamından beri hayat başka güzel. Herkesin ağzı kulaklarında. Pazartesi gününden beri yolda yürürken bambaşka duygular içindeyim. Umudu yeşerttiğimiz için çok teşekkür ediyorlar. Türkiye’ye bahar geldi, bu baharı getiren başta Genel Başkanımıza ve tüm örgütümüze çok teşekkür ediyorum. Türkiye’de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İktidara doğru yürüyen bir partinin mensuplarıyız artık. Meclis üyesi sayımızı ittifaksız da koruduk. Bu bizim çok büyük bir başarı” diye konuştu.

İZMİR BİR TARİH YAZDI

Kampanya sürecince çok çalıştıklarının altını çizen Mutlu, “Bir tek vatandaşımızın oyunu çaldırmadık, sahip çıktık. Bu başarımızın en büyük mimarlarından, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e teşekkür etmeye şükran ve minnetimizi sunmaya geldik. İzmir’de bugün 8 kadın belediye başkanı varsa, kadınlara bu hakkı bize veren Ulu Önderimiz sayesinde. İzmir bir tarih yazdı. 8 kadın aynı anda belediye başkanı oldu. Birinci parti çıktık seçimlerden. Şimdi bize düşen 5 yıl tertemiz, pırıl pırıl bir belediyeciliğin nasıl olduğunu bütün ülkeye göstermek. Toplumcu ve halkçı belediyecilik nasıl yapılır göstermek ve buradan iktidara yürümek. Kimsenin geride kalmadığı, herkesin birlikte yürüdüğü ve çok çalışacağımız bir 5 yıl bizi bekliyor. Bu ülkede çocuklarımızın geleceği kurtulsun diye bunu yapmak zorundayız. Biz çok başarılı olmak zorundayız. Yarından itibaren çok çalışmaya başlıyoruz” ifadelerini kullandı.

ÇOK GÜZEL BİR SONUÇLA KARŞI KARŞIYAYIZ

Programda kürsüye çıkan CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi ise şunları söyledi: “Hepiniz bu güzel güne hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir gün için buraya toplandık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kadınlara seçme ve seçilme hakkı vermesi doğrultusunda çok güzel bir sonuçla karşı karşıyayız. Türkiye’de ve İzmir’de çok güzel sonuçlara imza attık. Sizlerle ne kadar gurur duysak az. Kendinizi bu sonuç için bir kez daha alkışlamalısınız. Bu seçimi nasıl karalayabilirler diye uğraş içindeler. Vatandaşın özgür iradesine kilit vurmak istiyorlar. Van’da yaşananlar asla kabul edilemez. Yanlarında olduğumuzu haykırmak istiyorum. Asla hukuksuzluğa geçit verilmeyecek. İyi ki bu mücadeleyi iyi ki hep birlikte verdik.”

Devir teslim töreni ise 4 Nisan Perşembe günü saat 11.00'da Konak Belediyesi'nde gerçekleşecek.