Başkan Öküzcüoğlu: Bir dönem daha adayım

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 07:48

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 07:48

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, ilçeye en iyi hizmeti sunabilmek için bir dönem daha belediye başkanlığına aday olacağını açıkladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçedeki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla buluşan Öküzcüoğlu, “Gazetecilerin emeklerinin karşılığını alabilmelerini ve ifadelerini özgürce dile getirebilmelerini diliyorum. Alaşehir Belediyesi olarak her zaman gazetecilerin yanındayız. Eleştiriye açığız, her türlü bilgiyi vermeye hazırız. Belediye hizmetlerimiz her yıl üzerine yeni hizmetler koyarak artıyor. Çalışma ekibim ve personelimle her zaman uyum içerisinde çalışıyoruz. Amacımız Alaşehirlilere en iyi hizmetleri verebilmek. Bu yüzden bir dönem daha belediye başkanlığına aday olacağım” dedi.