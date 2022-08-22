Başkan Oran: Alaçatı söz verdiğimiz gibi sörfün kalbi olacak
Çeşme Belediyesi’nin ev sahipliğinde 17 farklı ülkeden 100’ün üzerinde sporcunun yarıştığı Dünya Sörf Şampiyonası'nda dereceye girenlere ödüllerini veren Başkan Oran, “Alaçatı söz verdiğimiz gibi sörfün kalbi olacak. Yarışmacılarımızı tebrik ediyorum” dedi.
Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde 14-21 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen Medicana 2022 IFCA, JYM Slalom Dünya Şampiyonası sona erdi.
Çeşme Belediyesi, Turkey Windsurf Training (TWT) ve Trio Shipping organize edilen, IFCA yönetiminde ve gözetiminde gerçekleştirilen yarışta ödüller sahiplerini buldu. IFCA yetkilileri ve Türkiye Yelken Federasyonu'na bağlı hakemlerin görev aldığı Şampiyonaya 17 farklı ülkeden 100’un üzerinde sporcu katıldı.
ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU
Dünya Surf Şampiyonası yarışlarında Youth Erkekler Kategorisinde birinci, Johan Soe, ikinci Lohan Jules, üçüncü Neels Pechoux, Youth Kadınlar Kategorisinde birinci Justine Lemeteyer, ikinic Mae Davıco, üçüncü Anna Biagıolını, Master Erkekler Kategorisinde birinci Andrea Rosatı, ikinci Erkan Morgan, üçüncü Massımılıano Brunetti, Junior Kızlar Kategorisinde birinci Elif Ercan, ikinci Mimosa Meroni, üçüncü Çağla Anadol, Junior Erkekler Kategorisinde birinci Ozan Ozay, ikinci Tan Tandoğan, üçüncü Anton Rıchter oldu.
“HER ŞEY SÖZ VERDİĞİMİZ GİBİ..”
Yarışlarda dereceye girenlere ödüllerini veren Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “Özlediğimiz sörf yarışlarını yeniden Alaçatı’da görmek çok güzel. IFCA Dünya Şampiyonasını 9 yılın ardından yine Alaçatı’da yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Her şey söz verdiğimiz gibi…” diye konuştu. Yarışmaya katılan ve dereceye giren sporcuları tebrik eden Oran, Türkiye Yelken Federasyonu’na ve yönetimine katkıları için teşekkür etti.
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