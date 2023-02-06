Başkan Oran otelleri depremzedelere açtı

İzmir’de Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremin ardından ilçedeki otelleri depremzedelere açtı. Başkan Oran, ilk etapta 500 odanın hazırlandığını bin depremzedeyi ağırlayacaklarını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 23:23
Başkan Oran otelleri depremzedelere açtı
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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin ardından bölgeye dünyanın yer yerinden arama kurtarma ekipleri sevk edildi. 10 ilde hissedilen depremde on binlerce yurttaş sokakta kalırken yardım tırları da yollara düştü.

Çeşme Belediyesi de yardım tırı ve arama kurtarma ekiplerini bölgeye sevk ederken Başkan Ekrem Oran, sosyal medya hesabından ilçedeki otellerde depremzedeleri ağırlayacaklarını duyurdu.

Oran, "Buradan açıklıyorum; Çeşmemiz 500 oda (1000 kişi) depremzedeyi ağırlamak üzere hazırlığını tamamladı. Yarından itibaren başvuruları kabul edeceğiz! (e-devletten ikametgah sorgulayacağız) Teşekkürler Çeştob! Çeşmeli otelcilerimiz!" diye konuştu.


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