Başkan Oran’dan istihdam sorununa çözüm: 'Çeşme Kariyer'

27 Aralık 2021 Pazartesi, 11:42

Çeşme Belediyesi ilçedeki istihdam sorununu çözmek amacıyla belediye bünyesinde “Çeşme Kariyer” portalını hayata geçirdi. https://cesmekariyer.com/ ‘a başvuran mühendisten öğretmene, kasiyerden, hemşireye, satış elemanından sekretere kadar bir çok kişi işverenle buluşturularak iş sahibi olabilecek.

Bu uygulama ile başvuruda bulunan kişiler personel arayan işverenlerle bu site üzerinden buluşabilecek. Vatandaşların iş arayışlarına yardımcı olmak amacıyla belediyenin hayata geçirdiği bu site iş arayan ve işveren arasında köprü olacak.

“KÖPRÜ OLACAĞIZ”

Sosyal belediyecilik anlayışı ile bu uygulamayı hayata geçirdiklerini belirten Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “Çeşme’de ciddi bir istihdam sorunu var. Kışın bir çok mekan kapalı, yazın ise nüfusumuz milyonları buluyor. Hem belediyede hem belediye şirketimiz Çeştur bünyesinde yüzlerce personele iş imkanı sağlamamıza rağmen ciddi bir istihdam sorunu yaşanıyor. Bu sebeple iş arayanlarla iş verenleri bir araya getireceğimiz bu portalı hayata geçirdik” dedi.

“İŞKUR İLE PROTOKOL İMZALADIK”

Oran, “İŞKUR ile imzaladığımız protokolle hayata geçirdiğimiz Çeşme Kariyer portalı ile vatandaşlarımız evlerinden çıkmadan başvurularını yapabilecek ve ilçemizde bulunan iş imkanlarını görebilecek. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Çeşme Kariyer ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.