Başkan Oran'dan MHP'li Çelik'e 'şeffaflık' yanıtı: Be bilgisiz!
İzmir’de Çeşme Belediye Başkanı Muammer Ekrem Oran, ilçede ihaleye çıkan arsaların duyurusunun yapılmadığını iddia eden MHP Çeşme İlçe Başkanı Gökhan Çelik'e çok sert yanıt verdi. Satış duyurularının Basın İlan Kurulu üzerinden ve Resmi Gazete’den yapıldığını anlatan Başkan Oran, “Be kardeşim, be bilgisiz, be terbiyeden nezaketten uzak arkadaş! Bilmiyorsan sor; avukatın da, arkadaşın da, danışmanın da mı yok?” diye sordu.
Çeşme Belediye Başkanı Muammer Ekrem Oran, kendisini eleştiren MHP Çeşme İlçe Başkanı Gökhan Çelik’e video ile yanıt verdi.
Geçtiğimiz günlerde ilçede satışa çıkan arsaların duyurusunun Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda (EKAP) yayımlanmadığını ifade eden ve ‘şeffaflı’ çağrısı yapan MHP’li Çelik’e Başkan Oran sosyal medya üzerinden sert yanıt verdi.
“DAHA EKAP’IN NE OLDUĞUNU BİLMİYOR!”
Videoda MHP İlçe Başkanı Çelik'in açıklamalarına yer veren, Ekrem Oran, EKAP’tan sadece alımların duyurusunun yapıldığını altını çizerek, “Kamu alım ihaleleri ile kamu satım ihaleleri tamamen farklı kanunlara bağlı. Arkadaşımız EKAP’ın dahi ne olduğunu biliyor. EKAP; Elektronik Kamu Alımları Platformu. Yanı bizim yaptığımız alımların duyurusunun yapılacağı yerdir” diye konuştu.
“BE BİLGİSİZ, BE TERBİYEDEN NEZAKETTEN UZAK ARKADAŞ!”
Ardından satışların nerede duyurulduğunu anlatan Başkan Ekrem Oran, “Satışlar Basın İlan Kurumu yoluyla duyuruluyor. Rakam belli bir sınırı aştığı zaman da Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesi’nde duyuruluyor. Peki, bu satışların duyurusu yapıldı mı? Yapıldı. Duruldu mu? Duyuruldu. Siyaset nezaket işidir. Be kardeşim, be bilgisiz, be terbiyeden nezaketten uzak arkadaş! Bilmiyorsan sor; avukatın da, arkadaşın da, danışmanın da mı yok? Bu kadar mı yalnızsın?" ifadeleri tepki gösterdi.
November 13, 2022
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