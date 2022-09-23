Başkan Selvitopu, kentsel dönüşüm hakkında bilgi verdi

23 Eylül 2022 Cuma, 10:36

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, Osman Aksüner, Aşık Veysel mahalleleriyle Aydın Mahallesi'nin bir bölümünü kapsayan 106 hektarlık alanla ilgili Karabağlar Belediyesi'nin hazırladığı imar planlarını onaylamasının ardından, durum değerlendirmesi yapıldı. Üç mahalledeki hak sahipleriyle bir araya gelen Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, vatandaşları süreçle ilgili bilgilendirdi.

Karabağlar Belediyesi ana hizmet binasındaki Muzaffer İzgü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen buluşmaya, Başkan Selvitopu'nun yanı sıra, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Osman Aksüner Mahallesi Muhtarı Murat Toprak, Aşık Veysel Mahallesi Muhtarı Ahmet Tuna, Aydın Mahallesi Muhtarı Veysi Turan, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı ve çok sayıda hak sahibi vatandaş katıldı.

Toplantının açılışında Karabağlar Belediyesi Etüd Proje Müdürü Hande Ertenoğlu kısa bir sunum yaptı. Daha sonra vatandaşları bilgilendiren Başkan Selvitopu, 106 hektarlık alanla ilgili hazırladıkları 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planlarına bakanlıktan onay geldiğini hatırlattı.

Yıllardır sürdürülen çalışmaların sonuçlanma aşamasına geldiğini belirten Başkan Selvitopu, “Bildiğim kadarıyla bu, sizlerle yaptığımız 8. toplantı. Bugüne kadar emek veren, alınteri döken herkese teşekkür ediyorum. Onaylayan bakanlık yetkililerine de teşekkür ediyorum. Planlama sürecini böylece tamamlamış olduk. Bugün biraz da bundan sonraki süreçle ilgili neler yapılacağını konuşacağız. Planlar 7 Ekim akşamına kadar Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nde askıda kalacak. İsteyen vatandaşlarımız varsa itiraz haklarını kullanabilirler” diye konuştu.

EMSAL DEĞİŞMEDİ

Vatandaşlarla daha önceki toplantılarda kararlaştırılan 2.40 emsal oranını bakanlığın aynı şekilde onayladığını vurgulayan Başkan Selvitopu, “Planlar kesinleştikten sonra yıkımlar hemen başlayacak diye bir durum söz konusu değil. İmar planı uygulamaları uzun bir süreçtir. Önümüzdeki dönemde, mevcut parsellerin yeni planla uyumlu duruma getirilmesi çalışmaları olacak. Pürüzsüz bir parselasyon için en az 6 aya ihtiyaç var. Uygulama yapıldıkça konu Karabağlar ve İzmir Büyükşehir encümenlerinin önüne gelecek. Sorun çıkmazsa tapu tescili olacak. Tüm bu süreç sizlerle birlikte, açık, şeffaf birlikte yürütülecek. Belediye olarak sizleri her aşamada bilgilendireceğiz. Bundan hiç kuşkunuz olmasın” dedi.

MELEZ ÇAYI'NIN KENARLARI DEĞİŞİYOR

Her şiddetli yağışın ardından Melez Çayı’nın taşarak etrafındaki ev ve işyerlerine zarar verdiğini hatırlatan Başkan Selvitopu, “Onaylanan planlarda, Melez Çayı’nın etrafında yer yer 50 ile 100 metre arasında değişen büyüklükte yeşil kuşak öngörüsü var. Plan hayata geçtikçe yeşil alan, çocuk oyun alanları, yürüyüş aksları olacak. Her şey tamamlandığında, kişi başına düşen yeşil alan miktarı, ulaşım aksları, sosyal teknik altyapı olanaklarıyla yüksek standartlara sahip bir kent dokusu ortaya çıkacak. Örneğin kişi başına düşen yeşil alan miktarı 12 metrekare olacak. Bu İzmir için önemli bir rakam” ifadelerini kullandı.

Başkan Selvitopu, planlama sürecine katkılarından ötürü mahalle muhtarlarına da teşekkür etti.

Daha sonra vatandaşlar, merak ettikleri konuları doğrudan Başkan Selvitopu'na sordular. Başkan Selvitopu da bunları tek tek yanıtlayarak, kimsenin kafasında soru işareti kalmamasını istedi. Tüm sürecin yasalara uygun şekilde ilerleyeceğini anlatan Başkan Selvitopu, Karabağlar Belediyesi olarak vatandaşların çıkarını korumaya devam edeceklerini söyledi.