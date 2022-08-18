Başkan Selvitopu: Yeni yurtlar yapma hedefimiz var

18 Ağustos 2022 Perşembe, 11:30

İzmir’de Karabağlar Belediyesi, Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu’yla öğrencilerin yaşadıkları barınma sorununa kendi ölçeğinde çözüm sunmaya devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 3 yıl önce hizmete açtığı yüksek standartlara sahip, uygun fiyat politikası ile hizmet veren Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu’nun yeni akademik yıl öncesi tamamen dolduğunu belirten Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, “Mütevazi bütçemize rağmen eğitimi tüm gücümüzle desteklemeye çalışıyoruz. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza, spordan eğitime kadar her boyutuyla sahip çıkmaya gayret ediyoruz. Bu nedenle ilçemizin farklı noktalarında kültür sanat merkezleri, spor tesisleri yaşama geçiriyoruz. Yurdumuzu da bu anlayışla yaptık. Üniversite öğrencilerinin barınma konusu yakıcı bir soruna dönüşünce, yurdumuzun değeri daha iyi anlaşıldı. Yeni yurtlar yapma hedefimiz var ama tabii ki bu bütçeye, ekonomik gelişmelere bağlı” diye konuştu.



KAHVALTI VE AKŞAM YEMEĞİ DAHİL AYLIK BİN 500 TL

Tahsin Yazıcı Mahallesi'ndeki 8 katlı yurt binası yüksek standartlara sahip. 274 yatak kapasitesi bulunurken, öğrenciler kütüphane, çalışma odası, dinlenme odası, çok amaçlı salon, spor salonu, yemekhane, revir, ziyaretçi salonu, mutfak, sığınak ve bahçeden yararlanabiliyor. Güvenlik personeli 24 saat dönüşümlü olarak görev yapıyor. Yurt binasının her bölümünde ve odalarda öğrencilerin 24 saat yararlanabileceği internet hizmeti sunuluyor. Odalarda yatak, giysi dolabı, etajer, buzdolabı, çalışma masası ve koltuğu bulunuyor. Ayrıca öğrenciler spor salonu, çamaşırhane ve ütü odasını ücretsiz kullanabiliyor.

Karabağlar Belediyesi belirli zaman dilimlerinde öğrencilere ulaşım hizmeti de sunuyor. Bu yılki yurt ücreti, öğrenciler ve ailelerinin bütçeleri düşünülerek, kahvaltı ve akşam yemeği dahil aylık 1500 lira (10 aylık toplam 15000 lira) olarak belirlendi.

EĞİTİME DESTEK SÜRÜYOR

Karabağlar Belediyesi, eğitime destek kapsamında Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nun yanı sıra, KARBEM dersanesi aracılığıyla 1000'i aşkın öğrenciyi, ücretsiz olarak lise ve üniversiteye hazırlıyor. İlçedeki okulların bakım ve onarımları yapılıyor. Ayrıca ilkokula yeni başlayan 3 binden fazla öğrencinin ailelerine “Eğitim Kart” dağıtılıyor. Aileler çocuklarının kırtasiye ihtiyaçlarını bu kart aracılığıyla, ilçedeki kırtasiyelerden sağlıyor. Böylece eğitim desteğinin yanı sıra yerel kalkınma da hedefleniyor.

