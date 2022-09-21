Başkan Selvitopu’dan Gaziler Derneği’ne ziyaret
İzmir’de Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, 19 Eylül Gaziler Günü ve Haftası kapsamında Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi'ni ziyaret etti. Selvitopu, “Karabağlar Belediyesi'nin kapılara sizlere her zaman açık. Başımızın üzerinde yeriniz var.
Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, 19 Eylül Gaziler Günü ve Haftası kapsamında Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi'ni ziyaret ederek, kahraman gazilerin bu özel günlerini kutladı.
Şube Başkanı Emekli Albay Mehmet Gökmen, yöneticiler ve üyeler tarafından karşılanan Başkan Selvitopu, “Sizleri ziyaret etmekten her zaman onur ve gurur duyuyorum. Sadece bu özel günlerde değil, her zaman hatırlamamız ve sizlerle yan yana durmamız gerekiyor. Çünkü bu ülke için seve seve canınızı ortaya koydunuz. Karabağlar Belediyesi'nin kapılara sizlere her zaman açık. Başımızın üzerinde yeriniz var. Hepinize sağlıklı, uzun bir yaşam diliyorum. Buraya her geldiğimde sıcak ilginizle karşılaşıyorum. Konukseverliğiniz için de ayrıca teşekkür ederim” dedi.
Şube Başkanı Gökmen de, desteklerinden ötürü Başkan Selvitopu'na teşekkür ederek, “Her zaman yanımızda oldunuz, gönül kapılarınızı açtınız. Mesai arkadaşlarınızla birlikte size, bu yoğun çalışma döneminizde başarılar, kolaylıklar diliyorum. Sağolun, varolun” diye konuştu.
Dernek binasını da gezen Başkan Selvitopu, gazilerle anı fotoğrafı çekildi.
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