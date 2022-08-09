Başkan Selvitopu’ndan muhtarlara kentsel dönüşüm bilgilendirmesi

09 Ağustos 2022 Salı, 15:45

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, muhtarları ilçedeki kentsel dönüşüm alanları ve bu konuda gelinen süreçle ilgili ayrıntılı şekilde bilgilendirdi.

Karabağlar Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen toplantıya Başkan Muhittin Selvitopu’nun yanı sıra Meclisi Kentsel Dönüşüm Komisyonu Başkanı Mustafa Şafak Baran, İmar Komisyonu Başkanı Zafer Levent Yıldır, Karabağlar'ın kentsel dönüşüm alanlarında yer alan mahallelerde Umut Mahalle Muhtarı Mustafa Çelik, Gazi Mahalle Muhtarı Mehmet Akbıyık, Özgür Mahalle Muhtarı Erdoğan Kalkan, Devrim Mahalle Muhtarı Neşe Kahraman, Uzundere Mahalle Muhtarı Osman Sarı, Yurtoğlu Mahalle Muhtarı Duran İmrek, Salih Omurtak Mahalle Muhtarı Abdullah Karslıoğlu, Bahriye Üçok Mahalle Muhtarı Ramazan Özcan, Limontepe Mahalle Muhtarı Kemal Can, Ali Fuat Erden Mahalle Muhtarı Türkan Sivaşan, Aydın Mahalle Muhtarı Veysi Turan, Peker Mahalle Muhtarı Abdülbaki Işık, İhsan Alyanak Mahalle Muhtarı Abubekir Aras, Osman Aksüner Mahalle Muhtarı Murat Toprak, Aşık Veysel Mahalle Muhtarı Ahmet Tuna, Karabağlar Muhtarlar Derneği Başkanı ve Kazım Karabekir Mahalle Muhtarı Muharrem Gülgü katıldı.

540 HEKTAR BAKANLIĞIN YETKİSİNDE

Karabağlar'daki kentsel dönüşüm alanlarının görsel sunumu ve içeriğine ilişkin bilgilendirmenin ardından Başkan Selvitopu muhtarlara seslendi.

Karabağlar'da üç ayrı bölgede kentsel dönüşüm çalışması olduğunu hatırlatan Başkan Selvitopu, bunlardan 2012 yılında riskli ilan edilen 540 hektarın, 6306 sayılı yasa kapsamında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yetki ve sorumluluğunda olduğunu söyledi. Başkan Selvitopu, “Bu alanın sınırları belirlenirken, ne Karabağlar ne de İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne soruldu. Diğer bir alan Osman Aksüner, Aşık Veysel ve kısmen Aydın mahallerimizi kapsayan 106 hektarlık bölge. Burayla ilgili de Karabağlar Belediyesi olarak gerekli imar plan revizyonlarını yaptık ve onay için bakanlığa sunduk. 25.000'lik planlar geçen yıl onaylandı. Şimdi 1/5000'lik ve 1/1000'lik planlara onay bekleniyor. 3. dönüşüm alanı da Uzundere'de 32 hektarlık alanda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı kentsel dönüşüm projesi” diye konuştu.

“365 HEKTARA BUGÜNE KADAR HİÇ BİR PLAN ÇALIŞMASI YAPILMAMIŞ”

Geçen 10 yılda, 540 hektarlık alanın planlarının yapılmamasının sorumluluğunun Karabağlar Belediyesi'nde olmadığına dikkat çeken Başkan Selvitopu, “Birileri kendi eksikliklerini algı yaratarak başka yerlere çekmeye çalışıyor. 540 hektarın içinde Salih Omurtak ve Bahriye mahallelerini kapsayan 74 hektarla ilgili bir plan hazırlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar Belediyesi ve Şehir Plancıları Odası'nın bu plana itirazları oldu. Yargı da yeterince yeşil doku, sosyal kültürel tesisler, ulaşım aksları öngörülmediği gerekçesiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı davada iptal kararı verdi. Sanki 540 hektarın tamamında sağlıklı, güzel bir plan yapılmış da, belediyemiz buna itiraz etmiş gibi bir hava yaratılmak isteniyor. Oysa 540 hektarın 365 hektarında bugüne kadar hiç bir plan çalışması yapılmamıştır. Umut, Devrim, Cennetçeşme, Özgür, Yurtoğlu gibi birçok mahallemizde en ufak bir planlama çalışması olmamıştır. Esas sorgulanması gereken budur!” dedi.

“KARABAĞLAR'IN GELECEĞİ İÇİN EKSİKLERİ SÖYLEMEK GÖREVİMİZ”

Salih Omurtak ve Bahriye Üçok planlarına, bir daha dönüştürülemeyecek alanlar yaratılmaması için itiraz ettiklerini belirten Başkan Selvitopu, “Bakanlığın Salih Omurtak ve Bahriye Üçok planında, kişi başına düşen yeşil alan miktarı olarak 0.6 metrekare öngörülmüş. Oysa bizim yaptığımız ve bakanlıktan onay bekleyen Osman Aksüner, Aşık Veysel ve Aydın mahallelerini kapsayan 106 hektarlık planlarda, kişi başına düşen yeşil alan miktarı 12 metrekare. Vatandaşlarımızın, Karabağlar'ın geleceği için bu eksikleri söylemek bizim görevimiz” diye konuştu.

Başkan Selvitopu, kentsel dönüşüm konusunda gelişmeler oldukça muhtarlarla ve bölgedeki vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edeceklerini de vurguladı.

DOĞAL GAZDA ENGEL YOK

Başkan Selvitopu ayrıca, İzmirgaz'ın Karabağlar'da doğal gaz olmayan yerlere hizmet götürmesinde hiç bir engel bulunmadığını da söyledi. Bunun için İzmirgaz'a, yasalara aykırı şekilde taahhüt vermelerinin söz konusu olamayacağına dikkat çeken Başkan Selvitopu, “Bugüne kadar Karabağlar'da doğal gaz döşenen hangi yerde belediyeden taahhütname alınmış? İzmirgaz da diğer kamu kurumları gibi rahatlıkla vatandaşa hizmet götürebilir” diye konuştu.

Daha sonra söz alan muhtarlar da, görüş ve önerilerini, taleplerini dile getirdi.