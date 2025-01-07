Başkan Sengel: Halkı, emekçiyi saymayanı ben hiç saymam

Yayınlanma: 07.01.2025 - 15:44

Güncelleme: 07.01.2025 - 15:44

24 Kasım’da başlayan Meryem Ana Evi nöbetine destek veren herkese teşekkür eden Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Ocak ayının ve 2025’in ilk oturumunu gönül isterdi ki meclis salonlarında yapabilelim. Ancak herkesin bildiği ve çok iyi vakıf olduğu gibi, Efes Selçuk emekçilerinin ve Efes Selçuk’un hakkını korumak için 2025’e de burada devam etmek durumunda kaldık” dedi.

"DİRENMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Cumhur İttifakı grubu meclis üyelerine seslenen Başkan Sengel, “Bugün komisyon üyeliği için gelenlere, hâlâ toplu iş sözleşmesi için masaya oturamadığımı söyleyecektim. İlçemizde ekmek parası 12,5 TL oldu. Belediye büfelerinde 9 TL. Biz ne fırıncıyı ne de bakkalı ezdirelim ama halkı da mağdur etmeyelim diye direnmeye çalışıyoruz. Birazcık olsun bir şeyler yapmaya çalışacağız ama onlara da zarar vermeyelim derken öteki taraftan da halkın kursağına giren ekmekten etmemek için çaba sarf ediyoruz. Yoksulluğun ideolojisi mi olur? Yoksulluk, bir ideolojik siyasi kavga ise kaybettiniz. Ne yazık ki, hep beraber kaybettik, sizler yüzünden. Siz, yoksulluğu ve eşitsizliği biraz olsun literatürünüze dahil edebilseydiniz, biz bunları konuşmak zorunda kalmaz, Kent Lokantası ve Öğrenci Otobüsünün ikincisini açtığımız için övgüler almazdık. Sizin yarattığınız yoksulluğu elimizde var olan otobüsü düzeltmeye çalışarak lokantaya çevirdik” dedi.

"BENİM HALKIMI SAYMAYANI, BENİM EMEKÇİMİ SAYMAYANI BEN HİÇ SAYMAM"

Her zaman partili olmanın ötesinde Selçuk’u esas kılan bir anlayışla meclise başkanlık ettiğini belirten Başkan Ceritoğlu Sengel, “Ben altı yıldır meclisin huzuru bozulmaması için çalıştım. Ama bitti. Benim halkımı saymayanı, benim emekçimi saymayanı ben hiç saymam, ben. Bunu herkes bilsin. Benim onlara saygım, onların partisine duyduğum saygı değil, ilçedeki vatandaşa duyduğum saygıdan. Çünkü ben halkımın hakkını, onların siyasi iktidarına yok edilmesine görmeye tahammül edemiyorum. Kendi meclis üyelerimle Cumhur İttifakı’nın meclis üyelerini ben topladım. Meryem Ana Evi ile ilgili ben bilgi verdim. Hiçbirinin haberi yoktu. Zaten gördünüz, yaptığımız çalıştaydan haberleri yok. Zaten hiç yoktunuz, komisyon üyeleri seçilmeyecek olsaydınız hiç gelmeyecektiniz. Komisyona seçilmek için geldiler ama halk için kalamadılar. 'Ben meclis üyesiyim, sıradan vatandaş değilim' diyorlar. Siz zaten normal vatandaşın temsilisiniz ve temsil edemediğiniz temsilsiniz. Meryem Ana Evi nöbetinde nöbet tutanlar normal vatandaştı. Siz o normal vatandaşa kurban olun” dedi.

Önergeler ile gelen ve gündemde yer alan maddelerin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda, 2025 yılında görev yapacak ihtisas komisyonları üyeleri seçildi. Trafik ve Ulaşım Komisyonu kurulması da meclisten oy birliğiyle geçti. Selçuk Efes Kent Konseyi tarafından 11 Aralık 2024 tarihinde düzenlenen Yoksulluk ve Kent Hakkı Toplantısı’ndan sonra mücadele ve kent hakkına yönelik çözüm önerilerinin bulunduğu bildirge meclis tarafından oy birliğiyle kabul edildi.