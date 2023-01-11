Başkan Sengel: İŞKUR, AKP’li mi?

Yayınlanma: 11.01.2023 - 15:14

Güncelleme: 11.01.2023 - 15:14

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, belediyeye İŞKUR personeli hakkının verilmediğini söyledi. Belediyenin 100 İŞKUR personeli hakkı olduğunu ancak bu hakkın verilmediğine dikkat çeken Başkan Sengel; “Şunu sormak istiyorum. Bu İŞKUR AKP’nin mi? Geçen dönem Selçuk Belediyesi’nde 87 tane İŞKUR personeli vardı. Seçildim o dönemin ilçe başkanı tam İŞKUR ile imza aşamasındayken, o zaman 60 tane İŞKUR personeli vardı, yaptırtmadı. Böyle şeyler olunca üzülüyorum. Çalışan zaten bizim evlatlarımız olacak. Çalışan bu memlekete çalışacak. Müze, kaymakamlık vs. hepsinde İŞKUR var. Bu belediye kamu kurumu değil mi?” diye sordu.

“100 İŞKUR PERSONELİ HAKKI BİZE NEDEN VERİLMEZ?”

Efes Selçuk Belediyesi’nde çalışan personel sayısı ile ilgili de açıklama yapan Filiz Ceritoğlu Sengel, “2019'da göreve geldiğimizde belediyenin tüm hizmetlerinde çalışan sayımız personel şirketinde 311, kadrolularda 117, memurlarda 111, İŞKUR personeli ise 100 idi. Hali hazırda ise; personel şirketinde 283, kadrolularda 69, memurlarda 97, İŞKUR personelimiz ise 0. Personel giderinin gelirimizin %73 ünü oluşturması sebebiyle yeni personel alamıyoruz. Sorarım, dış birim çalışmalarında çalıştırılan 100 İŞKUR personeli hakkı bize neden verilmez? Sorarım, burası kamu kurumu değil mi? Sorarım, İŞKUR CHP’li belediye ile neden anlaşmaya varmaz? Oysa biz 2019'un sonunda, geçmiş dönem İŞKUR personeli olarak çalışan bu kentin evlatlarını belediyede işe başlatmışken...” ifadelerini kullandı.