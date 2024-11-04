Başkan Sengel: Selçuk Belediyesi kapanabilir

Yayınlanma: 04.11.2024 - 09:58

Güncelleme: 04.11.2024 - 09:58

Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Derneği (USTUD), 2024 Yılı Güz Turizm Şurası’nı, Selçuk Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde Efes Selçuk Belediyesi’nin desteği ile Selçuk Efes Kent Belleği’nde yapıldı. Düzenlenen turizm şurasına ilçe Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Ticaret Odası Başkanı Koray Yolcu, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Okan Kamak, Ziraat Odası Başkanı İbrahim Erdallı, Belediye Başkan Yardımcıları Erhan Güzel, Bilgi Keskin ve Efes Selçuk’un yanı sıra İzmir’den turizm paydaşları katıldı.

2024 Güz Turizm Şurası’nı gündeminde Efes Selçuk’un turizm potansiyeli ve sürdürülebilir turizmi sağlamak üzere atılacak adımlar yer aldı.

SELÇUK PİLOT BÖLGE SEÇİLDİ

USTUD adına şuranın açılış konuşmasını yapan derneğin kurucu başkanı Adviye Bergamann; Efes Selçuk’un USTUD tarafından kırsal turizmin yaygınlaşması amacıyla pilot destinasyon seçildiğini belirterek; "Selçuk’u dernek olarak pilot bölge seçtik. Bu ilçeyi seçmemizdeki sebep burayı çok sevmemiz yöneticilerini çok desteklememiz. Her şeyden önce biz de bu bölgenin insanı olduğumuz için Selçuk’u pilot bölge olarak seçtik. Bugün Selçuk için ne yapabileceğimizi konuşmak için buradayız” diye konuştu. İlçe Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar yaptığı konuşmasında pandemiyle birlikte turizm anlayışının değiştiğini belirterek; “Selçuk Kuşadası’yla beraber Türkiye’de turizm başladığı noktalar. Bu anlamda hem yerel yönetimimiz de hem de merkezi yönetimde ciddi bir tecrübe ve bilgi birikimi var. Yaşayan bir turizm anlayışımız olmalı. Gelen ziyaretçilere deneyim sunulmalı” dedi.

KUTLUK: “SELÇUK’UN BÜYÜK POTANSİYELİ VAR”

USTUD Yönetim Kurulu Üyesi Seda Kutluk, yaptığı sunumda katılımcılara sürdürülebilir turizm hakkında bilgi vererek; “Neden sürdürülebilir turizme odaklandık. Çünkü ev sahibi toplumların refahını çok önemsiyoruz. Bizde bazen daha çok yapılaşma daha çok otel olarak anlaşılabiliyor. Dünyada bu anlayış değiştiği için ev sahibi toplulukların en çok sosyal ve kültürel değerlerine saygı çerçevesinde hareket etmeyi doğru buluyoruz. Bundan sonra da çevre kaynaklarının doğru kullanımı ve doğru hedef kitleye ulaştıktan sonra da bunun tüm topluma yayılan bir ekonomik getirisi olabiliyor. Neden sürdürülebilir turizm derneği derseniz biz yıllardır içerisinde bulunduğumuz turizm sektörüne bu şekilde bir katkı sunmayı hedefliyoruz. Kültür turizmi ve inanç turizminin yanı sıra Selçuk’un kırsal turizm açısından da çok büyük bir potansiyeli var” şeklinde konuştu.

SENGEL: DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKMALIYIZ

Şurada kürsüye çıkan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Efes Selçuk markasıyla kentin tüm paydaşlarının dahil olduğu bir tanıtım atağını yürüttüklerini belirterek, “Tanıtım çalışmaları düşük maliyetlerle olan bir şey değil. Çok zorlandığımız, her çağrıldığımız yere gittiğimiz, her yerde tanıtım yapmak için çaba sarf ettiğimiz bir noktası var. Ortaklaşmamız gereken bir durum söz konusu. İkincisi değerlerimize sahip çıkılması gereken bir durum söz konusu. Yerelin kalkınması, belediyelerin ve kamunun yerelden yönetimin kalkınmasıyla olur” dedi.

“ELİMİZDEN ALACAKLAR”

1970’lerden bu yana işletme hakları Efes Selçuk Belediyesi’ne ait olan Meryem Ana Otoparkı ile ilgili önemli açıklamalar yapan Başkan Ceritoğlu Sengel; “1970’lerden beri işlettiğimiz Meryem Ana Otoparkı’nın ve girişinin aynı zamanda da Efes Alt Kapı’nın da elimizden alınması tehdidiyle karşı karşıyayız. Tarım Bakanlığı’ndan çok Efes Selçuk Belediyesi’nin ihtiyacı olduğunu düşündüğüm 1970’ten beri var olan bir şey, ancak bundan sonra Efes Selçuk ile ilgili konuşamayabiliriz. Efes Selçuk Belediyesi ve Efes Selçuk kenti kalmayabilir diyeceğim bir noktada olduğum için çok üzgünüm” dedi.

“SELÇUK DİYE BİR İLÇE KALMAYABİLİR”

Belediye gelirlerinin yüzde 65'inin Meryem Ana Otoparkı ve Meryem Ana girişinden elde edildiğine dikkat çeken Sengel; "Efes Selçuk Belediyesi’nin elinden 1970’lerden beri devam eden hakkının alınması adına iptal yazısı geldi. 30 günlük süremiz var, 30 günün sonunda tahliye edilmesi isteniyor. Her merciden yetkililerle konuşuyorum. Herkes bundan emin olsun. Herkesten ricamdır. Yüzde 65 dediğimiz Efes Selçuk geliri Efes Selçuk halkına geri döndüğü için bu gelirin gitmesi Ekim ayında yapmış olduğumuz bütçeye göre yüzde 65, 2023 yılında yapmış olduğumuz bütçeye göre 450 milyon TL olan Selçuk Belediyesi bütçesinin 263 milyon TL’lik cirosudur. Selçuk Belediyesi kapanabilir, Selçuk diye bir ilçe kalmayabilir. Bu bahsettiğimiz değerlere her şeyiyle birlikte sahip çıkmak, ortaklaşmak, Selçuk İttifakını kurmak ve sizler gibi buraya gelen herkesin de desteğini, gönüldaşlığını beklediğimizi ifade etmek isterim” şeklinde konuştu.