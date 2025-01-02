Başkan Sengel yılın iİlk müjdesini öğrencilere verdi
Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, öğrencilerden yoğun ilgi gören Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü’nün ikincisinin çok yakında hizmete geçeceğini duyurdu. Sengel Cumhuriyet Mahallesi’ndeki okullarda okuyan öğrencilerin de faydalanabilmesi için ikinci otobüsün Cumhuriyet Mahallesi’ne açacaklarını söyledi.
Efes Selçuk Belediyesi, sosyal belediyecilik projesi kapsamında hayata geçen Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü’nden kentte yaşayan tüm öğrencilerin faydalanabilmesi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Derinleşen yoksulluktan en çok etkilenen kesimler arasında bulunan öğrenciler, Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü’nde 10 TL’ye temiz ve güvenilir bir şekilde yemek yiyebiliyor. Çocukların sağlıklı gelişimine katkı sunmak için her gün farklı yemek menüsü sunan Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü’nden çocuklar kadar veliler de memnun.
“YENİ YILDA SAĞLIKLI GELECEK HEPİMİZİN OLSUN”
2024 yılının son gününde Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü’nün önünde, öğrencilerin yeni yıllarını müjdeli haberle kutlayan Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel; “Yılın son gününü Kent Lokantası Öğrenci Otobüsümüzün önünde, öğrencilerimize mutlu ve sağlıklı yıllar dilemek adına geçiriyoruz. Bu sırada da haber vermiş olayım; Cumhuriyet Mahallesi’nde olan okulların bu alana yetişmesi biraz zor olduğu için mevcut olan Cumhuriyet Mahallesi’ndeki okulların olduğu yere de Kent Lokantası Öğrenci Otobüsümüzün ikincisini hazırlıyoruz. Yeni yılda sağlıklı gelecek hepimizin olsun” dedi.
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