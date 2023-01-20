Başkan Soyer: Bu bizim tarihsel sorumluluğumuz

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 13:57

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 13:57

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 15-21 Şubat 2023 tarihleri arasında düzenlenecek İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin altı aydır kesintisiz süren hazırlık toplantıları, ikinci aşama olan Uzman Buluşmalarıyla devam ediyor. İlki “Birbirimizden Razıyız” başlığıyla düzenlenen toplantıların ikincisi “Doğamıza Dönüyoruz” çağrısıyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ev sahipliğinde başladı. İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi’nde (İZTAM) düzenlenen toplantıya, Türkiye’nin pek çok yerinden iklim krizi, ekoloji ve doğayla uyumlu kalkınma konularında çalışan birçok akademisyen ve uzman katıldı.

“SIĞ SİYASAL ÇATIŞMALARA ODAKLANMADIK”

Toplantının açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İktisat Kongresi'nin yüzüncü yılında, İkinci Yüzyılın İktisat Kongresini yapmak için yola çıktıklarını söyledi. Yola çıkarken çok somut hedeflerinin olduğunu ifade eden Başkan Tunç Soyer, “Biz, bugünün siyasal sorunlarına çözüm arayışında değiliz. Biz bugünün siyasal ikliminde geleceğin iktisat politikalarını belirlemek üzere yola çıkıyoruz. Bugünün siyasal ikliminde, siyasal kutuplaşmalar, sığ siyasal çatışmalara odaklanmadık. Bütün bunlar bizim dışımızda, bizim onların dışında olduğumuz bir iklimde gerçekleşsin istedik” diye konuştu.

“GELECEĞİN DÜNYASI İLE İLGİLİ ORTAYA BİR VİZYON KOYMAK YAPILMAYAN BİR ÇALIŞMA”

Böyle bir çalışmayı kimsenin yapmadığını dile getiren Soyer, “Bu çalışmayı yapan bir siyasal parti yok. Buna kafa yoran bir siyasal organizasyon yok. Yüzyıl önceki gibi geleceğin dünyasına hazırlık yapıp, geleceğin dünyası ile ilgili ortaya bir vizyon koymak pek yapılmayan bir çalışma. Biz İktisat Kongresinin bunun için bir zemin olduğunu düşündük” diye konuştu.

“HAYALLERİ ORTAKLAŞTIRMAYA İHTİYACIMIZ VAR”

Hayalleri ortaklaştırmaya ihtiyaç olduğunu, yola çıkma nedenlerinden birinin de bu olduğunu vurgulayan Başkan Tunç Soyer, “Hayaller kurmaya ihtiyacımız var. Geleceğe dair vizyon ve perspektifler ortaya koymaya ihtiyacımız var diye düşündük. Bunun için yola çıktık. Ayrıca yüzyıl önce işçilerin, çiftçilerin, sanayicilerin, tüccarların olduğu masada doğa yoktu. Doğa meselesini çalışmanın dışında bırakarak bir gelecek kurgulayamayız. Hepimizin ortak paydası, o masada doğayı da hesaba katarak hayal kurmak. Geleceğe dair vizyon ve perspektif ortaya koymak. Çünkü insan evladının bu yerkürede bıraktığı kirli ayak izi, doğanın kendini yenileme eşiğini çoktan aşmış durumda. Bu durum bütün dünyada konuşuluyor, tartışılıyor, çözüm aranıyor. Ama acaba biz Anadolu'dan dünyaya ilham verecek bir şey söyleyebilir miyiz? Bir diğer kaygımız da buydu. Birincisi; memleketin siyasal ikliminin dışında geleceğine dair ne söyleyebiliriz? Ne düşünebiliriz? Bunları ortaya çıkarmak ve ortak hayaller kurabilmek. İkincisi de sadece Anadolu ile sınırlı değil, dünyaya buradan ne söyleyebiliriz, ne çıkarabiliriz? Bunlara kafa yormak. Bu iki ana fikirle yola çıktık” ifadelerini kullandı.

“ATATÜRK BU GÖREVİ MECLİSE VERMEDİ”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, böyle bir kongreye ev sahipliği yapmalarının önemine de değinerek, “Biz bu yolculuğa bir yıl önce çıkmaya karar verdik. Ben de bunu sayın valimize arz ettim. Bu çalışmayı yapacağımızı, onların başka bir çalışma yapmayı düşünmesi halinde orada da üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu söyledik. Yüz yıl önce de bir meclis olduğunu ancak Mustafa Kemal Atatürk'ün o meclisi görevlendirmediğini söyledim. Atatürk, Türkiye'nin her yerinden bin 135 delegeyi bir araya getirerek onların çalışmasını istedi. Sivil inisiyatif, ortak akıl inşa etmeye çalıştı. Biz de İzmir'de bunu yapacağız. İzmir'de yaşıyorsak bu bizim tarihsel sorumluluğumuzdur. Ve o yolculuğa böyle çıktık. Baştan beri yapacağımız bu çalışmalardan haberleri var. Biz hiçbir şeyi üstü örtülü ; yapmadık. Tam tersi ilan ederek, duyurmaya gayret ederek yaptık” dedi.