Tunç Soyer gençlerle ilgili yeni projeleri açıkladı

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 09:26

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İnciraltı Kent Ormanı’nda 17-21 Mayıs tarihleri arasında sürecek İzmir Gençlik Festivali’nin ilk gününde gençlerle ilgili yeni projelerin müjdesini verdiği bir tanıtım toplantısına ev sahipliği yaptı. Sunum öncesinde kamp alanını ziyaret eden Başkan Tunç Soyer, 46 şehir 84 üniversiteden kente gelen gençlerle sohbet etti. Başkan Soyer'in müjdeleri gençler tarafından alkışlarla karşılandı.

“O IŞIKTAN GÜÇ ALMAK İÇİN GELDİM”

Başkan Soyer “Buraya daha iyi bir dünya için birlikte çareler aramak ve gözlerinizdeki gençlik ateşi denen o ışıktan güç almak için geldim. diye başladı. Hayatın akışıyla hayallerin kimi zaman örtüşmediğini, mutlu olmanın tek yolunun yaşamla aramızdaki uyumu artırmak olduğunu söyleyen Başkan Soyer, “2021’de İzmir’deki Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi’nde ‘döngüsel kültür’ adında bir kavram ortaya koyduk. Döngüsel kültür doğamızla, birbirimizle, geçmişimizle ve değişimle uyum üzerinden yükseliyor. Bir belediye başkanı tek başına bir şey yapamaz. Başarılı olmak için ben de herkes gibi öncelikle uyumu yakalamak zorundayım. Yaşadığım şehirle, o şehrin doğasıyla, geçmişiyle ve geleceğini belirleyen siz gençleriyle uyum içinde çalışmalıyım. Bu nedenle her şeyde n önce sizinle bağ kurabilmem gerekiyor. Birbirimizi dinlemeye her zamankinden daha çok ihtiyacımız var” dedi.

“FİKİRLERDEN, ANKETLERDEN YOLA ÇIKTIK”

Gençler için öncelikle talep ve ihtiyaçlarını belirtebilecekleri bir altyapı sağladıklarının altını çizen Başkan Soyer “Çünkü sizin hiç kimsenin yılgın bir hoşgörüyle sizi benimsemesine ihtiyacınız yok. Bilmenizi isterim ki Büyükşehir Belediyesi sizin. O yüzden sizi duyuyor, dinliyor ve sizin taleplerinizle uyumlu bir belediyecilik yapıyoruz. Belediyemizin siz gençlerle ilgili tüm projelerini, sizlerin istekleri üzerine gerçekleştirdik. Belediyemize veya direkt bana ilettiğiniz fikirlerden, sizlerle yaptığımız anketlerden yola çıkarak hayata geçirdik. Gençlik çalışmalarımız üç temel başlıktan oluşuyor. Birincisi temel ihtiyaçlarınıza destek olmak. İkincisi sosyal yaşamınıza katkı sağlamak. Üçüncüsü hayallerinizi gerçekleştirmenizi sağlamak” ifadelerini kullandı.

ÖNCELİK TEMEL İHTİYAÇLAR

Gençlerin temel ihtiyaçlarını karşılayarak işe başladıklarını vurgulayan Başkan Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dokuz Eylül, Ege, Kâtip Çelebi üniversitelerimizde ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde günlük 4 bin kişilik yemek dağıtımına başladık. Yine okullarınıza çıkan altı noktayı ‘Çorba Durağı’na çevirdik. 5 bin 547 gencimize karşılıksız 3200 TL bursumuzun dağıtımlarına başladık. Seneye daha fazlasını yapacağız. ‘Artan kira’ ve ‘yurt problemi’, okumak için başka şehirlere giden binlerce gencimizin ‘Barınamıyoruz’ diye haykırmasına sebep oldu. Birileri bu sorunu fırsat bilerek gençlerimizi cemaat-tarikat yurtlarına mahkûm etmenin yolunu yapmaya çalıştı. Biz İzmir’de buna asla izin vermeyeceğiz. Okulları açıldığı halde kalacak yeri olmayan 440 öğrencimizin yanında old uk. 835 kişilik yurdumuzu hayata geçirmek için adım attık.”

ÜCRETSİZ ÇAMAŞIRHANE

Sunumunun devamına müjde vererek devam eden Başkan Soyer, üç üniversitenin çevresinde ücretsiz çamaşırhaneler açacaklarını ve bu çamaşırhanelerden şehir dışından gelen, beyaz eşyası olmayan gençlerin yararlanabileceğini söyledi. Çamaşırhanelerin ilki Bornova’da önümüzdeki hafta hizmete girecek. İkincisi Çiğli’de, üçüncüsü ise Buca’da açılıyor. Randevu sistemi ile çalışacak çamaşırhanelerden yılda 15 bin öğrencinin yararlanması hedefleniyor. Haziran’dan itibaren hizmetten yararlanmak isteyen öğrenciler Bizizmir uygulaması üzerinden randevularını oluşturabilecek.

'TAŞIYICI' HİZMETİ

Başkan Soyer, gençlere ücretsiz nakliye desteği de verileceğini belirterek “Nakliye işine de girdik. Her konuda yanınızda olacağımızı söylemiştik. Araçlarımızın ismi ‘Taşıyıcı’. İhtiyacınız olduğu anda Hemşehri İletişim Merkezimizi arayarak ücretsiz nakliye hizmetimizden yararlanmak için talepte bulunabilirsiniz” dedi.

ÜCRETSİZ İNTERNET

Tramvay ve metrolarda ücretsiz internet hizmetini başlattıklarını hatırlatan Başkan Soyer, “Bugünden itibaren ücretsiz internet erişim ağımızı 22,5 kilometrelik sahil hattı boyunca ulaşılabilir hale getiriyoruz. Ve tüm sahil bandında bu hız 300 megabit olacak. İnterneti doya doya kullanın, oyun oynarken, dizi izlerken laga takılmayın istiyoruz” şeklinde konuştu.

35 BİN ETKİNLİK BİLETİ

Başkan Soyer’in sosyal yaşamla ilgili müjdesi ise 35 Bin Bilet projesiyle başladı. En son konsere, festivale, tiyatroya ne zaman gittiğini hatırlamayan gençler olduğunu vurgulayan Soyer, şöyle konuştu: “Bu durum çok üzücü. Gençlerin bu devirde sosyalleşmeye, ruhlarını doyurmaya, kafalarını dağıtmaya ihtiyaçları var. Bu sene sizlere 35 bin adet etkinlik bileti dağıtacağız. Tiyatrodan konsere, workshoplardan festivallere kadar aklınıza gelen ne olursa o etkinliğe katılmanızı sağlayacağız. Bizizmir ve İzmir Art üzerinden şu andan itibaren başvuru yapabilirsiniz. Bu güzel haberi paylaştığımız gün de size elimiz boş gelmek istemedik. 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında Teoman, Mahmut Orhan ve Madrigal konserleriyle eğlenmenizi istedik. Buradan size söz veriyorum. Geçmişte gördüğünüz tüm festivallerden daha büyüğünü, daha iyisini düzenleyeceğiz. Hummalı bir çalışma yürütüyoruz bununla ilgili. En kısa sürede duyuracağız.”

İSTİHDAM PROJESİ

Özdere’de 150 kişilik, futbol, voleybol, basketbol, hentbol gibi branşların sahalarını da barındıran Gençlik ve Spor Merkezi’ni hizmete aldıklarını, İnciraltı Kent Ormanı, Karşıyaka Yamanlar, Çeşme, Güzelbahçe Olivelo alanı, Dikili Çandarlı ve Bergama Kozak’ta yine gençlik kampları oluşturacaklarını vurgulayan Başkan Soyer, genç istihdamı ile ilgili çalışmaları da şu sözlerle aktardı: “İzmir’de gençlerin bir araya geldiği bir alan, ortam yaratmak isteyerek Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi’nin kapılarını açtık. 85 branşta ücretsiz eğitimler veren, ayrıca İŞKUR hizmet noktası olarak da görev yapan Meslek Fabrikamızın 13 olan kurs merkezi sayısını FikrimİZ birimiyle birlikte 26’ya çıkardık. Girişimcilikten pazarlamaya, bilgisayar teknolojilerinden yazılım ve tasarıma, barista eğitimlerinden finansman okuryazarlığına kadar pek ç ;ok branşta eğitimi ücretsiz alabilirsiniz burada. Genç Asistan projemizle 2022 yılı sanat uygulama projelerinde üniversite öğrencisi en az iki asistanımız olacak. Dijital İstihdam Platformunu kurduk. İş arayan gençlerimizin işverenlerle bir araya geleceği bir ortam olacak orası da. 1 Haziran’da hizmete alıyoruz” dedi.

BİRİNCİ VAZİFENİZ...

Başkan Soyer, sözlerini ise şöyle tamamladı: “Ne yapıyorsam en çok size layık olmak için yapıyorum. Bütün anketler şunu gösteriyor; maalesef gençliğin çok büyük bir bölümü geleceğini dışarıda arıyor. Şunu aklınızdan çıkarmayın, bu memleketin size ihtiyacı var. Birileri size ülkeden gidin diyor olabilir, sizi görmezden geliyor ve hatta görevi icabı vermesi gereken yardımı, hizmeti vermiyor da olabilir. Ancak şunu unutmayın… Bu topraklar sizin. Ve birinci vazifeniz; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek.”