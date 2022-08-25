Başkan Soyer: Herkes aynı duyguyla yürüyor

25 Ağustos 2022 Perşembe, 16:36

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 400 kilometrelik Afyon'dan İzmir'e Zafer ve Anma Yürüyüşü etkinlikleri ikinci gününde de coşkuyla sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İnsanların hayatında da ülkelerin hayatında da 100 yıl çok önemli bir zaman dilimi. 100'üncü yılı yaşıyor olmak bizi çok heyecanlandırıyor” diye konuştu. Yürüyüşün güzel geçtiğini dile getiren Soyer, “Türkiye'nin her yerinden katılım var. Herkes aynı duyguyla, hissiyatı paylaşarak yürüyor. Kimse yorgunluktan şikayet etmiyor, tam tersine büyük bir dayanışma var” ifadelerini kullandı.

Soyer, Zafer ve Anma Yürüyüşü’nün ikinci gününde Yeşilçiftlik Belediye Başkanı Mehmet Ali Sakal ile Afyon’da Adalet Parkı'na barış çınarı dikti. Yeşilçiftlik Üretim, Pazarlama ve İşletme Kooperatifi ortaklarıyla buluşan Başkan Tunç Soyer, belde meydanında köylü ve üreticilerle de bir araya geldi.

“HAFIZAMIZI DİRİ TUTMALIYIZ”

Üreticilere seslenen Başkan Tunç Soyer, “Cumhuriyet olmasaydı başka bir yerdeydik. Bugün barış içinde yaşıyorsak bunu Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. Bizden sonraki kuşaklara da bunu hatırlatmak mecburiyetindeyiz. Dünya çok hızlı değişiyor. Hafızamızı diri tutmamız lazım” dedi. Kendi kendine yetebilen bir ülke olmaktan çıktığımızı vurgulayan Başkan Soyer, “Yaşadığımız tablo ne dış güçlerin bize oyunudur, ne de doğal afetlerin sonucudur. Bu düpedüz yanlış tarım politikalarının bizi getirdiği yerdir. İthalat politikaları daha çok ithal etmeyi gerektirdi. Kendi kendine yeten bir ülkeyken tamamen dışa bağımlı hale geldik. Bu bir kader değil. Bunu değiştirmek mümkün. Biz İzmir'de adına 'Başka Bir Tarım Mümkün' dediğimiz bir çalışma yapıyoruz” dedi.

“AKLIMIZI BAŞIMIZA TOPLAMAK ZORUNDAYIZ”

Başkan Soyer göreve geldikleri günden bu yana tarım konusunda yaptıkları çalışmaları anlatarak “Aklımızı başımıza toplamak mecburiyetindeyiz. Bizi bölüp ayrıştırarak yönetiyorlar. Öylesi kolay oluyor. El ele vermiş bir toplumu yönetmek kolay değildir, çünkü çok ses çıkar. Ayrışan toplumu kolay yönetirler. Bu tuzağa düşmememiz lazım. Bizi birbirimize bağlayan çok sebep var. Bu topraklarda yaşamaya devam edeceğiz. Hiçbirimizin bir diğerine 'ya sev ya terk et' deme hakkı yok. Hepimiz bu toprağın insanlarıyız ve bu toprakların ürettiği bereketi, el birliğiyle adil şekilde bölüşeceğiz” şeklinde konuştu.

Yeni bir tarım politikasına ihtiyaç olduğuna vurgu yapan Başkan Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunu bu hükümetin yapacağını düşünmüyorum. Yapsaydı 20 senedir olurdu. Bu, değişebilir. Asla umudunuzu kaybetmeyin. İktidar da değişir, tarım politikası da değişir. Bereketli topraklar tekrar bereketine kavuşur.”

AKŞEHİR BATI CEPHESİ KARARGAHI MÜZESİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Buluşmanın ardından Dereçine'ye geçen Başkan Soyer, Dereçine Belediyesi tarafından 9 Eylül Meydanı adı verilen alana Dereçine Belediye Başkanı Ömer Yıldız ile barış çınarı dikti. Ardından Konya Akşehir'e hareket edildi. Akşehir Batı Cephesi Karagahı Müzesi'ni ziyaret eden Başkan Soyer, Atatürk ve silah arkadaşlarının Büyük Taaruz hazırlıkları yaptığı, içinde Atatürk'ün taaruz emrini verdiği oda ile Garp Cephesi Kumandanı İsmet Paşa'nın çalışma odasının bulunduğu karargahta dönemin eşyalarını inceledi. Başkan Soyer Afyon kent merkezinde esnafı ziyaret ederek sohbet etti.

KILIÇDAROĞLU DA KATILACAK

Kafile bugün Çakırözü-Kocatepe arasındaki 14 kilometrelik mesafeyi kat edecek. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da Afyon’a gelerek programa katılması bekleniyor. Ardından Şuhut’a geçilerek Atatürk Anı Evi ziyaret edilecek, onur defteri imzalanacak. Saat 23.00’te Kocatepe Zafer Yürüyüşü başlayacak. Kocatepe’de zafer törenlerine katılacak kafile Kocatepe Atatürk Anıtı’na karanfil bırakacak.