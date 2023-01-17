Başkan Soyer: Tahıl koridorundan gelen gemiye sevinir olduk!

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 16:25

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 16:25

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Menemen Türkelli'de Avrupa Birliği (AB9 standartlarında kurulan modern mezbaha kurdu. Bölgedeki kırsal kalkınmaya katkı sağlayacak mezbaha, Menemen’in yanı sıra Aliağa, Foça ve Karşıyaka ilçelerine de hizmet verecek.

Menemen Mezbahası’nın açılış törenine Başkan Tunç Soyer’i 15’in üzerinde çoban karşıladı. Törene İzmir Köy Koop. Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer ve kooperatif başkanları, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı ve belediye bürokratları, CHP’li ilçe başkanları, oda, dernek ve kooperatif başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar, çiftçiler, çobanlar ve çok sayıda yurttaş katıldı.

“EKONOMİNİN ÖNÜNÜ AÇACAK TEK REÇETE TARIMDIR”

Açılış töreninde konuşan Başkan Soyer, “Bu memlekette tarım ekonomimizin önünü açabilecek, yoksulluğun belini kırabilecek, hayat pahalılığını bitirecek tek reçetedir. Tarımdan başka bu memleketi düze çıkartacak başka gücümüz yok. Peki nasıl bir tarım? Sadece büyük üretim yapan büyük fabrikaların, sanayilerin yaptığı tarım mı? Tam tersine küçük üreticinin çiftçinin, köylünün yaptığı tarım da bu memlekete nefes aldıracaktır” diye konuştu.

“TAHIL KORİDORUNDAN GEÇEN GEMİYE SEVİNİR OLDUK”

Mustafa Kemal Atatürk’ün İktisat Kongresi’nde aldığı kararları hatırlatan Başkan Soyer, “Kendi kendine yeten bir ülke ancak bağımsız, özgür olabilir. Özgürlüğün de bağımsızlığın da teminatı budur. Bir zamanlar dünyanın kendi kendine yeten 7 ekonomisinden biriydik. Yerli ve milli hamasetini hiç durmaksızın sürdürenler, bizi hangi noktaya getirdiler? Bugün Ukrayna Rusya savaşı nedeniyle açılan tahıl koridorundan geçen gemiye sevinir olduk. Bizim büyüklerimiz başarıyor diyoruz. Biz üretiyorduk o tahılları. Kimseye muhtaç değildik. O tahılları bu memleketin topraklarında bu memleketin çalışkan köylüsü üretiyordu. Yok öyle yağma. Bu hikaye bir kader de değil, mecburiyet de değil. O toprak da güneş de su da orada duruyor. İklim krizine rağmen hala üretim yapmak mümkün. Bütün bunları yapacağız&rd quo; dedi.

“BAŞKA BİR TÜRKİYE’Yİ BİRLİKTE KURACAĞIZ”

Türkiye’nin ilk çoban haritasının öneminden söz eden Başkan Soyer, kırdan kente göçü engellemek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Soyer, “Bütün dengeyi bozdular. Bütün bu yoksuzluğu, açlığı, işsizliği başımıza musallat ettiler. Ama göreceksiniz; başka bir tarım mümkün, başka bir Türkiye mümkün onu da birlikte kuracağız göreceksiniz” ifadelerini kullandı.

“SİZİN DERDİNİZE DERMAN OLAN BİR BELEDİYENİZ VAR”

Başkan Soyer, “Yarımada’daki, Ödemiş’teki mezbahamızı yeniledik. Bergama’da, Kiraz’da, Tire’de mezbahalarımızı yaptık. Ve şimdi Türkelli’yi açtık. Bizim hayvancılığa, tarıma vereceğimiz desteğin en fazlası neyse onu yapmaya gayret ediyoruz. Bayındır Süt İşleme Tesisi’ni tamamladık .Çok yakında açmaya hazırlanıyoruz. Günde ortalama 100 ton süt işleyeceğiz. 200 tona da çıkacak kapasitemiz var. Devlet, kamu giderek bu işlerden çekilirken biz belediye olarak niye giriyoruz? Çünkü kamunun hakkını savunacak devlet kalmadı. Ama İzmir Büyükşehir Belediyesi sonuna kadar üreticinin yanında olmaya devam edecek. Sizin yüzünüzün gülmesi bizim için en kıymetli hedeftir. Sizin derdinizle dertlenen ve sizin derdinize derman olan bir belediyeniz var. Tarım bizim en büyük önceliğimiz. Başka çaremiz yo k. Hiç kimsenin endişesi olmasın sonuna kadar yepyeni bir ülkeyi birlikte kuracağız. Bir şey değişecek her şey değişecek” diye konuştu.

“TUNÇ BAŞKAN SON İMDAT ÇIĞLIĞIMIZA YETİŞTİ”

Üretici Ahmet Utku Asman ise, “Bizim sesimizi burada duyurduğu için sayın başkanımıza teşekkür ediyorum. Tunç başkanımız, başka bir tarım mümkün diyerek çıktığı bu yolda, bize de yaptığımız işin ne kadar kıymetli olduğunu gösterdi. Bu bizim için çok değerli, çok kıymetli. Bu yolda sesimiz, nefesimiz kesilmek üzereyken başkanımız son bir imdat çağrımıza yetişti. İyi ki varsınız başkanım. Sayenizde küçük üretici nefes aldı” şeklinde konuştu.

AB STANDARTLARINDA MEZBAHA

“Gıda Hijyeni ve Hayvansal Gıdalar için Özel Hijyen Kuralları” yönetmeliklerine uygun olarak yapımı tamamlanan tesis yaklaşık 20 milyon liralık yatırıma mal oldu. İki katlı tesisin alt katında kesimhane, üst katında ise idari binalar ve kesim izleme salonu yer alıyor. Günde 50 büyükbaş ve 100 küçükbaş hayvan kesim kapasitesine sahip tesislerdeki soğuk hava depoları, İzmir dışı et tedariki düşünülerek geniş tutuldu. Soğuk hava depolarında aynı zamanda 50 büyükbaş ve 100 küçükbaş hayvanın karkası soğutulabilecek. El temasını ortadan kaldıran sistemle çalışacak tesiste kesimden karkasın tartıldığı ana kadar her süreç kamerayla izleniyor.